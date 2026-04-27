به گزارش خبرگزاری مهر، خانه فناور محیط‌زیست لرستان با حضور جمعی از مدیران استانی و دانشگاهی، در ساختمان مرکز رشد و فناوری دانشگاه لرستان، افتتاح شد.

در آیین افتتاح، حسین حاتمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، محمودرضا شاکرمی، رئیس پارک علم‌وفناوری استان، کامران فرمان پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، محسن عارف‌نژاد، رئیس بنیاد نخبگان استان، علیرضا سپهوند، رئیس مرکز رشد و فناوری دانشگاه لرستان، کمره‌ای، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان و مرتضی قبادی، مدیر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه لرستان، حضور داشتند.

بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، این خانه باهدف تحکیم پیوند دانشگاه، صنعت و مراکز فناوری استان در راستای حفاظت از محیط‌زیست لرستان، با محوریت دانشگاه لرستان، فعالیت خود را آغاز کرد.

خانه فناور محیط‌زیست لرستان، به‌عنوان محلی برای برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی، تحلیل و بررسی چالش‌های زیست‌محیطی، شناسایی راهکارهای فناورانه و حمایت از ایده‌های نخبگان حوزه محیط‌زیست، فعالیت خواهد کرد.

گفتنی است در این آیین، اعضای اصلی خانه فناور محیط‌زیست استان، معرفی شدند و تصویب شد که این خانه، با همکاری دانشگاه‌ها، پارک‌های علم‌وفناوری، بنیاد نخبگان و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، نسبت به شناسایی اولویت‌های فناورانه و رفع چالش‌های زیست‌محیطی استان، اقدام کند.