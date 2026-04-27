بسته اضطراری انرژی اروپا در سایه کمبود و گرانی سوخت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌ان اتحادیه اروپا از بسته تازه‌ای از اقدامات اضطراری برای کاهش فشار ناشی از افزایش شدید هزینه‌های انرژی رونمایی کرده است. این قاره که به‌تازگی از بحران اوکراین عبور کرده بود، اکنون با تبعات جنگ ایران و اختلال در عرضه نفت و گاز دوباره تحت فشار قرار گرفته است.

کمیسیون اروپا اعلام کرده است از زمان آغاز جنگ تاکنون ۲۴ میلیارد یورو معادل ۲۸ میلیارد دلار هزینه اضافی برای واردات انرژی پرداخت شده است، در حالی که هیچ انرژی بیشتری دریافت نشده است. بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا روزانه بیش از ۵۸۷ میلیون دلار هزینه مازاد پرداخت کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است اروپا که حدود ۷۰ درصد سوخت جت خود را وارد می‌کند، ممکن است در هفته‌های آینده با کمبود این سوخت مواجه شود. انجمن فرودگاه‌های اروپا نیز از دولت‌های عضو خواسته است مالیات حمل‌ونقل هوایی را فوراً تعلیق کنند.

گروه لوفت‌هانزای آلمان اعلام کرده است برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت جت که قیمت آن از زمان آغاز جنگ دو برابر شده است، تا ماه اکتبر ۲۰ هزار پرواز را از برنامه خود حذف می‌کند.

کمیسیون اروپا همچنین گزارش داده است شماری از ماهیگیران اروپایی به‌دلیل افزایش هزینه‌های انرژی و مواد اولیه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، زیرا سودآوری آنها به‌شدت کاهش یافته است.

سی‌ان‌ان در جمع‌بندی این گزارش تأکید کرده است کاهش عرضه نفت و گاز ناشی از جنگ که پیش‌تر آسیا را با چالش جدی روبه‌رو کرده بود، اکنون به اروپا سرایت کرده است. کمیسیون اروپا هشدار داده است حتی در صورت توقف فوری درگیری‌ها، اختلال در تأمین انرژی از خلیج فارس در آینده قابل پیش‌بینی ادامه خواهد یافت.

بر اساس این گزارش اروپا بار دیگر با بحرانی مواجه شده است که پیامدهای آن بیش از هر چیز در قبض‌های انرژی و بازار کالاهای مصرفی نمایان شده است.