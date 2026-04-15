افزایش شدید قیمت سوخت جت و هشدار درباره کمبود در اروپا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارشهای بینالمللی، اختلال ایجادشده در جریان حملونقل تانکرهای حامل سوخت از مسیر تنگه هرمز موجب شده قیمت سوخت جت در بازارهای اروپایی طی هفتههای اخیر رشد قابلتوجهی را تجربه کند. بهای این سوخت که پیش از وقایع اواخر فوریه حدود ۸۳۰ دلار در هر تن بود، اکنون به بیش از ۱۵۰۰ دلار در هر تن رسیده است.
تنگه هرمز یکی از مسیرهای اصلی انتقال سوخت جت در جهان است و حدود ۴۰ درصد از نیاز جهانی از این مسیر عبور میکند. اختلال در این آبراه، روند تأمین سوخت خطوط هوایی اروپایی را با چالشهای عملیاتی روبهرو کرده است.
اولیویه یانکووک، مدیرکل شورای بینالمللی فرودگاههای اروپا (ACI Europe)، در نامهای به کمیسیون اروپا هشدار داده است که در صورت ادامه این وضعیت طی سه هفته آینده، احتمال شکلگیری کمبود سیستماتیک سوخت جت در اتحادیه اروپا وجود دارد. او تأکید کرده این مسئله میتواند بر عملیات فرودگاهها، برنامه پروازها و زنجیره تأمین صنعت هوانوردی اثر بگذارد. برآوردها نشان میدهد صنعت هوانوردی اروپا سالانه ۸۵۱ میلیارد یورو به اقتصاد این قاره کمک میکند و حدود ۱۴ میلیون شغل را پشتیبانی میکند.
همزمان شرکتهای هواپیمایی برای مدیریت هزینهها و تأمین سوخت، راهکارهای مختلفی اتخاذ کردهاند. اسکات کربی، مدیرعامل یونایتد ایرلاینز، اعلام کرده هزینههای بالای سوخت احتمالاً افزایش قیمت بلیتها را بهدنبال خواهد داشت. شرکت ایزیجت نیز که سوخت خود را تا اواسط سال با نرخ ۷۱۵ دلار در هر تن پوشش داده، هشدار داده با پایان قراردادهای فعلی در تابستان احتمال افزایش قیمت بلیتها وجود دارد.
در حال حاضر، برخی شرکتها مانند رایانایر و بریتیش ایرویز به دلیل قراردادهای پوشش ریسک، تا حدی در برابر افزایش قیمتها مصون هستند. با این حال تحلیلگران معتقدند با انقضای این قراردادها، فشار قیمتی در سراسر صنعت هوایی اروپا قابل انتظار خواهد بود.
همچنین برخی خطوط هوایی از جمله یونایتد ایرلاینز، ایر نیوزیلند و SAS اسکاندیناوی کاهش ظرفیت پروازی خود را اعلام کردهاند. تغییر مسیر پروازها و استفاده از مسیرهای طولانیتر نیز مصرف سوخت را افزایش داده و هزینهها را سنگینتر کرده است.
در این میان، اتحادیه «هواپیمایی برای اروپا» (A4E) از کمیسیون اروپا درخواست اقدام فوری کرده است. پیشنهادهای این اتحادیه شامل مجوز موقت برای واردات سوخت Jet A، تسهیل محدودیتهای واردات سوخت هوایی و عدم اعمال جریمه برای استفادهنشدن از اسلاتهای پروازی در شرایط اختلال تأمین سوخت است.
کارشناسان صنعت هوانوردی هشدار دادهاند که چشمانداز سفرهای هوایی در تابستان ۲۰۲۶ با عدم قطعیت جدی همراه است. بر اساس ارزیابیها، در صورت تداوم اختلال در مسیرهای تأمین، احتمال لغو یا تأخیر گسترده پروازها به دلیل کمبود سوخت وجود خواهد داشت.
