به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) مدیریت هوشمندانه سدها و نیروگاه‌های برق‌آبی موجب شد تولید انرژی در فروردین ۱۴۰۵ نه‌تنها متوقف نشود، بلکه با ثبت ۶۷۳ گیگاوات‌ساعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر افزایش یابد.

سید حسین علوی، مدیر امور بازار برق و برنامه‌ریزی تولید شرکت، اعلام کرد این موفقیت در شرایطی رقم خورده است که نیروگاه‌ها با مدیریت دقیق مخازن و ایجاد ظرفیت برای سیلاب‌های احتمالی، در حال آماده‌سازی برای پیک مصرف تابستان هستند. به گفته وی بهره‌گیری از بارش‌های اخیر و تکمیل ظرفیت سدهایی چون داریان، سردشت، رودبار لرستان و کارون ۴ باعث شده نیروگاه‌ها با آمادگی کامل در مدار تولید قرار گیرند و نقش مؤثری در پایداری شبکه برق کشور ایفا کنند.

وی با اشاره به اثرات خشکسالی سال گذشته افزود نیروگاه سیمره به دلیل کاهش بی‌سابقه حجم مخزن، در سال جاری تولیدی نداشته و اکنون در حال پر کردن مخزن خود است. همچنین نیروگاه گتوند در فروردین امسال کمترین میزان تولید خود در یک دهه اخیر را ثبت کرده است.

علوی در ادامه ابراز امیدواری کرد با افزایش بارش‌ها، ذخیره‌سازی مناسب در سدها و پایان دوره تعمیرات واحدها، نیروگاه‌های شرکت در تابستان پیش‌رو با حداکثر ظرفیت در تأمین برق مشارکت کنند و رشد ۵۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته را تجربه کنند. وی همچنین افزایش قابل توجه درآمد حاصل از فروش برق را قابل پیش‌بینی دانست.

این دستاورد به‌عنوان نمادی از خودکفایی و پایداری زیرساختی صنعت آب و نیرو شناخته می‌شود و نشان می‌دهد تلاشگران این حوزه حتی در سخت‌ترین شرایط با اقتدار مسیر خدمت‌رسانی را ادامه می‌دهند.