۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

راه‌اندازی خط تولید تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی در کشور 

معاون فنی و مهندسی ساتبا با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های داخلی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: همزمان با افزایش ظرفیت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسعه صنایع زیربنایی یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی و مهندسی ساتبا، در جریان بازدید از یکی از کارخانه‌های تولید استراکچر نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه زیرساخت‌های داخلی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را از الزامات اصلی تحقق اهداف توسعه انرژی‌های پاک در کشور دانست.

وی با اشاره به افزایش روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تامین زیرساخت‌هایی همچون تولید استراکچرهای نیروگاه خورشیدی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و بدون تقویت این بخش، دستیابی به اهداف کلان توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

پرنده مطلق افزود: کارخانه‌ای که امروز مورد بازدید قرار گرفت، پیش‌تر در حوزه تولید لوله فعالیت داشت، اما اکنون با سرمایه‌گذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات جدید، مسیر تولید خود را به سمت ساخت استراکچرهای نیروگاه‌های خورشیدی تغییر داده است.

وی ادامه داد: این اقدام می‌تواند کمک قابل توجهی به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کشور داشته باشد؛ چرا که وقتی به احداث سالانه ۳ هزار مگاوات دست یافته‌ایم، نیازمند توسعه صنایع زیربنایی مرتبط با نیروگاه‌های خورشیدی نیز خواهیم بود.

معاون فنی و مهندسی ساتبا خاطرنشان کرد: این کارخانه ظرفیت تولید حدود ۳۰۰ تن استراکچر در ماه را دارد که با توجه به نیاز تقریبی ۴۰ تن استراکچر برای هر مگاوات، امکان تامین استراکچر برای بیش از ۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ماه را فراهم می‌کند.

به گفته پرنده مطلق، با احتساب این ظرفیت، سالانه حدود ۱۰۰ مگاوات استراکچر نیروگاه خورشیدی در این مجموعه تولید خواهد شد که می‌تواند بخشی از نیاز کشور در مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را تامین کند.

علی فروزانفر

