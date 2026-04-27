به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری محسن پاک‌نژاد در نشست روز یکشنبه ششم اردیبهشت با حضور مسعود پزشکیان و جمعی از وزیران اقتصادی و مسئولان ارشد دولت در محل بانک مرکزی، گزارشی از وضعیت تولید، ذخیره‌سازی، تأمین و توزیع پایدار سوخت در کشور و نحوه تأمین سوخت نیروگاهی ارائه کرد.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های مرتبط با انتقال و پشتیبانی انرژی، اقدام‌های جبرانی برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین سوخت، بازآرایی مسیرهای انتقال و افزایش ذخایر راهبردی را تشریح کرد.

این نشست در ادامه ارزیابی‌های میدانی و ستادی دولت برای مدیریت شرایط ناشی از تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی برگزار شد و رئیس‌جمهوری به همراه اعضای اقتصادی کابینه وضعیت شاخص‌های پولی، ارزی، بانکی، تأمین مالی، تنظیم بازار و مدیریت جریان نقدینگی را بررسی کرد.

اعضای تیم اقتصادی دولت نیز متناسب با حوزه مأموریت خود، گزارشی تفصیلی از اقدامات انجام‌شده طی حدود دو ماه گذشته از آغاز تهاجمات ارائه کردند.

پزشکیان در این نشست با محور بررسی مأموریت‌های راهبردی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی، پس از دریافت گزارش‌های جامع درباره عملکرد شبکه بانکی، ذخایر و بازار ارز، روند تأمین مالی کالاهای اساسی، پایداری نظام پرداخت، پشتیبانی اعتباری از تولید، مدیریت مبادلات خارجی و صیانت از ثبات اقتصادی، بر ضرورت تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و افزایش سرعت تصمیم‌گیری عملیاتی متناسب با شرایط ویژه کشور تأکید کرد.

وی در جمع‌بندی گزارش‌ها، عملکرد دستگاه‌های اقتصادی و خدماتی در حفظ ثبات نسبی کشور و جلوگیری از اختلال در زندگی عمومی مردم را ستودنی دانست و بر استمرار مدیریت میدانی، تصمیم‌سازی سریع، هماهنگی فرابخشی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های ملی برای عبور مقتدرانه از شرایط موجود تأکید کرد.