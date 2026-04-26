تأکید پزشکیان بر حفظ ثبات پولی و تأمین نیازهای حیاتی در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز یکشنبه ششم اردیبهشتماه ۱۴۰۵، در ادامه نشستهای ارزیابی میدانی و ستادی دولت برای مدیریت شرایط خاص ناشی از تهاجمات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، به همراه جمعی از وزرای اقتصادی و مسئولان ارشد کابینه با حضور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آخرین وضعیت شاخصهای پولی، ارزی، بانکی، تأمین مالی، پشتیبانی از تولید، تنظیم بازار و مدیریت جریان نقدینگی کشور را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.
در این نشست تخصصی که با محوریت بررسی مأموریتهای راهبردی بانک مرکزی و دیگر وزارتخانههای اقتصادی در شرایط فعلی کشور برگزار شد، رئیسجمهور ضمن دریافت گزارشهای جامع از آخرین وضعیت عملکرد شبکه بانکی، ذخایر و مدیریت بازار ارز، روند تأمین مالی کالاهای اساسی، پایداری نظام پرداخت، پشتیبانی اعتباری از بخش تولید، مدیریت مبادلات خارجی و صیانت از ثبات اقتصادی کشور، بر ضرورت تداوم انسجام میان دستگاههای اقتصادی و افزایش سرعت تصمیمگیریهای عملیاتی متناسب با اقتضائات شرایط ویژه تأکید کرد.
پزشکیان در این جلسه با اشاره به نقش محوری بانک مرکزی در حفظ ثبات روانی و عملیاتی اقتصاد کشور در دوره فشارهای بیرونی، بر لزوم مدیریت هوشمندانه نقدینگی، صیانت از ارزش پول ملی، تسهیل تأمین ارز مورد نیاز بخشهای حیاتی، پشتیبانی از تجارت رسمی و فعالسازی سازوکارهای مالی جایگزین بویژه پیمانهای پولی دوجانبه در تعاملات منطقهای و بینالمللی تأکید و دستورات لازم را در هر بخش صادر کرد.
تاکید بر استمرار تولید
رئیسجمهور همچنین پس از استماع گزارشهای تخصصی، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارتخانههای اقتصادی و دستگاههای خدماترسان برای جلوگیری از هرگونه وقفه در تأمین نیازهای عمومی مردم، استمرار تولید، تداوم خدمات سلامت، حفظ امنیت غذایی، پایداری شبکه انرژی و کنترل بازار تأکید و مجموعهای از توصیههای اجرایی در حوزه تخصیص منابع، اولویتبندی مصارف، تسهیل پرداختها، حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر و تسریع در پاسخگویی به نیازهای معیشتی و تولیدی صادر کرد.
در این نشست، اعضای تیم اقتصادی دولت نیز متناسب با حوزه مأموریتی خود، گزارش تفصیلی از اقدامات انجامشده طی حدود دو ماه گذشته از آغاز تهاجمات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان ارائه کردند.
وزیر نفت در گزارشی از آخرین وضعیت تولید، ذخیرهسازی، توزیع و پایداری عرضه فرآوردههای نفتی و سوخت در کشور، روند مدیریت هوشمند شبکه تأمین بنزین، گازوئیل، گاز مایع و سوخت نیروگاهی را تشریح کرد و با اشاره به برخی آسیبهای واردشده به زیرساختهای مرتبط با انتقال و پشتیبانی انرژی، اقدامات جبرانی برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین سوخت، بازآرایی مسیرهای انتقال و افزایش ذخایر راهبردی را تشریح کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از وضعیت تولید داخلی، تأمین مواد اولیه، پشتیبانی از واحدهای صنعتی، مدیریت ثبت سفارش، تنظیم بازار کالاهای اساسی و صنعتی، کنترل زنجیره توزیع و جلوگیری از کمبودهای مقطعی ارائه و اعلام کرد که با بسیج ظرفیتهای صنعتی و استفاده از سازوکارهای جایگزین تأمین، روند تولید در بخشهای اولویتدار کشور بدون توقف دنبال شده است.
وزیر راه و شهرسازی در این جلسه با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت کریدورهای حملونقل زمینی، ریلی، دریایی و هوایی، اقدامات انجامشده برای حفظ پایداری لجستیک ملی، جابهجایی کالاهای اساسی، بازتنظیم مسیرهای ترانزیتی، پشتیبانی از بنادر و مرزهای تجاری و استمرار حملونقل اقلام مورد نیاز کشور را تشریح کرد و از فعالسازی ظرفیتهای مضاعف در حوزه حملونقل ترکیبی خبر داد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با تشریح وضعیت نظام سلامت کشور در دو ماه گذشته، گزارشی از نحوه تأمین دارو، تجهیزات پزشکی، ملزومات مصرفی بیمارستانی، استمرار خدمترسانی مراکز درمانی، مدیریت رسیدگی به مجروحان و آسیبدیدگان حملات و نیز تقویت ذخایر راهبردی دارویی و درمانی ارائه و اقدامات صورتگرفته برای جلوگیری از بروز اختلال در چرخه درمان را تشریح کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در گزارشی تخصصی، آخرین وضعیت تولید و توزیع محصولات اساسی، ذخایر کالاهای راهبردی، تأمین نهادههای دامی، استمرار زنجیره تأمین مواد غذایی، مدیریت بازار اقلام مصرفی خانوار و برنامههای پشتیبان برای تضمین امنیت غذایی کشور را تبیین کرد و از فعالسازی ظرفیتهای استانی و مرزی برای جلوگیری از هرگونه کمبود در بازار خبر داد.
وزیر نیرو نیز با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه برق و آب کشور، اقدامات انجامشده برای جبران بخشی از خسارات واردشده به زیرساختهای انرژی، مدیریت ناترازی تولید و مصرف، حفظ پایداری شبکه توزیع، اولویتبندی مصارف حیاتی و اجرای برنامههای صرفهجویی و بهینهسازی را تشریح کرد و برنامههای کوتاهمدت و میانمدت این وزارتخانه برای عبور از شرایط فعلی را ارائه داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گزارشی از وضعیت حمایتهای معیشتی، پایداری پرداختهای رفاهی، صیانت از بازار کار، حمایت از خانوارهای آسیبدیده، استمرار خدمات بیمهای و درمانی، رصد وضعیت اشتغال و تدوین بستههای حمایتی ویژه برای اقشار در معرض فشار اقتصادی ارائه و بر تداوم حمایتهای اجتماعی دولت در شرایط جنگی تأکید کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در گزارشی از نحوه بازآرایی منابع عمومی دولت، تأمین اعتبارات اضطراری، اولویتبندی مصارف ملی، پشتیبانی بودجهای از دستگاههای خدماترسان، تأمین منابع بستههای حمایتی و تنظیم سناریوهای مالی متناسب با شرایط خاص کشور خبر داد و روند تخصیصهای هدفمند برای حفظ کارکرد مستمر دولت را تشریح کرد.
در این نشست، رئیسجمهور با جمعبندی گزارشهای ارائهشده، عملکرد مجموعه دستگاههای اقتصادی و خدماتی را در حفظ ثبات نسبی کشور و جلوگیری از بروز اختلال در زندگی عمومی مردم قابل تقدیر دانست و بر ضرورت استمرار مدیریت میدانی، تصمیمسازی سریع، هماهنگی فرابخشی و استفاده حداکثری از همه ظرفیتهای ملی برای عبور مقتدرانه از شرایط موجود تأکید کرد.
پزشکیان همچنین به بانک مرکزی و دستگاههای عضو تیم اقتصادی دولت مأموریت داد با رصد لحظهای تحولات، ارتقای تابآوری اقتصادی، تقویت پشتیبانی از تولید، صیانت از معیشت مردم و تأمین بیوقفه نیازهای اساسی کشور، روند مدیریت هوشمند اقتصادی در شرایط ویژه را با شتاب و دقت بیشتری دنبال کنند.
