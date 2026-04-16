۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

حفظ ثبات اقتصادی در شرایط جنگی نیازمند هماهنگی کامل سیاست‌های پولی است

رئیس‌جمهور با حضور در بانک مرکزی ضمن دریافت گزارش آخرین وضعیت شاخص‌های پولی و ارزی، دستورات لازم برای حفظ ثبات مالی و مدیریت بازارها در شرایط خاص کشور صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه بازدیدهای ستادی و نظارتی از دستگاه‌های اجرایی، با حضور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در نشستی با رئیس کل، معاونان و مدیران ارشد این نهاد، در جریان آخرین وضعیت شاخص‌های پولی، ارزی و مالی کشور قرار گرفت.

در این نشست تخصصی، گزارش‌های جامعی درباره وضعیت بازار ارز، نقدینگی، تراز پرداخت‌ها، ذخایر ارزی، سیاست‌های تنظیم‌گری پولی و نیز اقدامات انجام‌شده برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط جنگی و پس از آن ارائه شد و رئیس‌جمهور به‌صورت میدانی روند تصمیم‌سازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ ۴۰روزه و فشارهای هم‌زمان خارجی، بر ضرورت حفظ ثبات مالی و کنترل انتظارات تورمی تأکید کرد و گفت که مدیریت بازارهای کلیدی به‌ویژه بازار ارز و پول در چنین شرایطی، نیازمند هماهنگی کامل میان سیاست‌گذار پولی، دولت و سایر نهادهای اقتصادی است.

پزشکیان با قدردانی از اقدامات بانک مرکزی در مدیریت تلاطم‌های احتمالی بازارها، تصریح کرد: عملکرد این نهاد در کنترل شوک‌های ناشی از جنگ، جلوگیری از نوسانات شدید ارزی و تأمین نیازهای ضروری اقتصاد، قابل توجه است و نشان‌دهنده ظرفیت بالای سیاست‌گذاری و مداخله هدفمند در اقتصاد کلان کشور است.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت مدیریت نقدینگی، هدایت اعتبارات به بخش‌های مولد، کنترل پایه پولی و صیانت از ذخایر ارزی، خواستار تداوم رویکردهای انضباطی و هوشمندانه در سیاست‌های پولی شد و افزود: در شرایط جنگی، هرگونه بی‌ثباتی در بازارهای مالی می‌تواند به سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کند، از این‌رو پیش‌بینی‌پذیرسازی اقتصاد و تقویت اعتماد عمومی از اولویت‌های اساسی است.

در این نشست، موضوع تأمین مالی زنجیره تولید، پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگ، مدیریت بدهی‌ها و کنترل ناترازی بانک‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رئیس‌جمهور بر لزوم نظارت دقیق بر شبکه بانکی و جلوگیری از انحراف منابع تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به اهمیت تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحران، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در میدان نظامی شاهد ایستادگی هستیم، در حوزه اقتصادی نیز باید با انسجام، هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، از ثبات کشور صیانت شود.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت تقویت سیاست‌های ارزی مبتنی بر مدیریت شناور ، مقابله با سفته‌بازی و فعالیت‌های مخرب در بازار ارز، و نیز تسهیل تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأکید کرد و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

پزشکیان بر تقویت هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تأکید کرد و گفت: استمرار مدیریت دقیق و مبتنی بر داده در حوزه پولی و ارزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور موفق کشور از شرایط جنگی و تثبیت مسیر رشد اقتصادی خواهد داشت.

محسن صمیمی

