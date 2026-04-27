به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با بیان اینکه در کنار کمک‌های مستقیم دولت به صنایع آسیب‌دیده، قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیتی است که هدف آن استفاده اثربخش از کمک‌های دولتی به صورت غیرمستقیم برای رفع نیازهای فناوری کشور است، گفت: معاونت علمی ریاست‌جمهوری به عنوان متولی توسعه فناوری کشور، ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان همچون ماده ۱۱ و ماده ۱۰ (اعتبار مالیاتی و تولید بار اول) را با کنار گذاشتن فرایندهای مرسوم و با تمرکز بر صنایع دانش‌بنیان آسیب‌دیده از جنگ فعالسازی کرده تا بر مبنای آن شرکت‌های آسیب‌دیده احیا و به مدار نقش‌آفرینی برگردند.

اعتبار مالیاتی؛ کمک غیر مستقیم دولت برای توسعه محصول و زیرساخت فناوری

او ادامه داد: اعتبار مالیاتی موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت منحصر بفردی است که از طریق آن می‌توان با مالیات شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده این شرکت‌ها را با شتاب بیشتر به مدار نقش‌آفرینی برگرداند.

به گفته این مقام مسئول، زیرساخت‌های آسیب‌دیده در شرکت‌های دانش‌بنیان همگی در زمره زیرساخت‌های با سطح فناوری بالا و مصداق ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستند. از این نظر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان رکن کلیدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان آماده است تا از این ظرفیت بزرگ برای بازسازی شرکت‌های آسیب‌دیده استفاده کند.

تولید بار اول؛ میانبری قانونی برای رفع نیازهای فناورانه کشور

امرایی با اشاره به ظرفیت ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: بر اساس این ماده، فرایند ساخت محصولات یا اجرای طرح‌هایی که تاکنون در کشور تولید یا اجرا نشده‌اند و از قضا نیاز دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور محسوب می‌شوند را بدون طی تشریفات مناقصه، عملیاتی می‌شود.

وی با بیان اینکه هر یک دلار قرارداد تولید بار اول دست کم ۵ دلار صرفه جویی ارزی دارد، تصریح کرد: اکنون این ظرفیت آماده است تا خارج از رویه مرسوم، تجهیزات و فرایندهای آسیب‌دیده صنایع پیشرفته کشور را به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و کارفرمایی دستگاه‌های متقاضی بازسازی کند.

هم سرمایه‌گذاری در نوپاهای آینده دار و آِینده ساز

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی خاطرنشان کرد: اکنون زمان این است که شرکت‌های بزرگ فناور و نوآور و یا سایر شرکت‌های غیردانش‌بنیان با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا از تعطیلی آنها یا تعدیل نیروهایشان جلوگیری کنند. بسیاری از شرکت‌های نوپا دارای محصولات پیشرفته‌ای هستند که به هر دلیلی از جمله نبود سرمایه اولیه نتوانسته‌اند بازار خود را پیدا کنند.

او ادامه داد: معاونت علمی ریاست‌جمهوری آمادگی دارد تا این شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاران معرفی کند و فراتر از آن همه حمایت‌های قانونی اعم از حمایت‌های قانون حمایت سال ۱۳۸۹ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان سال ۱۴۰۱ یا سایر حمایت‌های خود را پای کار بیاورد.

حتی این آمادگی وجود دارد که ارکان تامین مالی زیست بوم دانش‌بنیان کشور در کنار این سرمایه‌گذاران قرار گیرد و معادل یا بیشتر از سرمایه آنان را به شرکت میزبان اختصاص دهند.