تخریب کامل ۴۰ شرکت دانش بنیان در جنگ‌؛ روند پرداخت تسهیلات آغاز شد

محمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاستجمهوری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید میدانی معاون علمی رییس جمهور از مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان در استان های مختلف طی ۲۰ روز گذشته، به تشریح ابعاد خسارات واردشده پرداخت و اظهار داشت: ارزیابیهای ما نشان میدهد که تخریب زیرساختهای علمی و پژوهشی در دانشگاهها حدود ۳۰۰ میلیون دلار خسارت به همراه داشته است. همچنین، واحدهای شرکتهای دانشبنیان نیز با حدود ۳۰ میلیون دلار خسارت به علاوه ۶۰ هزار میلیارد تومان مواجه شدهاند.
وی با بیان اینکه اولویت معاونت علمی، حمایت از شرکتهایی است که آسیب جدی دیدهاند، افزود: بخش عمدهای از این خسارات متوجه ۲۰ درصد شرکت دانشبنیان است که در اولویت رسیدگی قرار دارند. تصویب تسهیلات و روند معرفی این شرکتها به بانک جهت دریافت تسهیلات آغاز شده است. فکر می کنم معاونت علمی اولین دستگاهی باشد که روند تصویب و تخصیص تسهیلات آغاز کرده است.
صدریمهر درباره منبع تأمین این منابع مالی توضیح داد: اگرچه مقرر بود این مسئولیت بر عهده وزارت صمت باشد، اما با توجه به اهمیت جبران خسارات برای توسعه کشور و جلوگیری از وابستگی به واردات، معاونت علمی خود راساً از محل قانون جهش تولید و منابع داخلی، تأمین مالی این تسهیلات را تقبل کرده است.
وی تأکید کرد: بخش عمدهای از این تسهیلات، در صورت بازگشت این واحدها به چرخه تولید، به کمکهای بلاعوض تبدیل خواهد شد؛ چرا که هدف اصلی ما احیای سریع توانمندیهای تولیدی و بازگشت شرکتهای دانشبنیان به مدار فعالیت است.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی در خصوص بازسازی زیرساختهای دانشگاهی گفت: چهار دانشگاه بزرگ کشور شامل صنعتی شریف، تهران، علم و صنعت، صنعتی اصفهان و شهید بهشتی، به همراه زیرساختهای مهمی همچون انستیتو پاستور آسیب دیدهاند. برنامه ما برای بازسازی این مراکز، صرفاً تعمیر نیست، بلکه با مشارکت مجموعههای بزرگ اقتصادی، به دنبال نوسازی و تجهیز این مراکز با فناوریهای مدرن و بهروز هستیم تا زیرساختها کارآمدتر از گذشته بازسازی شوند.
صدریمهر با اشاره به آخرین آمار خسارات گفت: در جنگ تحمیلی سوم، طبق آخرین گزارشها، ۱۱۶ شرکت دانشبنیان آسیب دیدهاند که از این تعداد ۴۰ شرکت بهطور کامل تخریب شدهاند.
نظر شما