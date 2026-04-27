۱۶ راس دام زنده قاچاق در ارومیه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۱۶ راس دام زنده از نوع گوسفند به ارزش یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی و مستندا به اینکه هرگونه حمل و نگهداری دام بدون مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح قاچاق تلقی می شود، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط احشام کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دام محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران پاسگاه انتظامی رشکان شهرستان ارومیه احشام قاچاق را حین رصد و کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه وانت سایپاکشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

ضبط ۶ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از محکومیت چهار میلیارد ریال جزای نقدی برای نگهداری غیرمجاز ماینر خبر داد و گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز ۶ دستگاه ماینر به ارزش چهار میلیارد ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دستگاههای کشف شده متخلف را به پرداخت چهار میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی دستگاهها محکوم کرد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی همچنین از محکومیت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی برای نگهداری خارج از ضوابط آرد یارانه خبر داد.

وی گفت: پرونده واحد عرضه خوراک دام و طیور برای نگهداری خارج از ضوابط ۱۳۴ کیسه آرد یارانه ای به ارزش سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط آردهای کشف شده به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ ارزش ریالی آردها محکوم کرد.