قیمت انواع میوه و سبزی در بازار داخل+ جدول نرخ عمده

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، صیفی‌جات و سبزیجات در سال جاری، در هفته منتهی به ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام و قیمت عمده انواع محصولات این بازار از سوی میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران تا ۱۳ اردیبهشت ماه اعلام شد.

بازار انواع میوه

رصد بازار میوه در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم به ۲۲۰، پرتقال ۵۹ تا ۱۴۸، پرتقال جنوب ۱۸۹، پرتقال تو سرخ ۷۳ تا ۱۳۵، توت فرنگی ۱۸۰ تا ۳۰۰، چغاله بادام ۴۰۰ تا ۵۰۰، سیب قرمز ۱۲۵ تا ۱۳۸، سیب زرد ۷۹ تا ۱۴۸، شلیل ۳۹۸، کیوی ۱۷۸ تا ۲۳۹، گوجه سبز ۳۹۸ تا ۵۸۸، لیمو شیرین ۱۸۹ و نارنگی ۱۱۰ تا ۲۳۰ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلوگرم موز ۲۷۸ تا ۲۹۸ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار نیز هر کیلوگرم هندوانه ۲۴ تا ۳۰، ملون ۶۹ تا ۸۹ و طالبی ۶۵ تا ۱۱۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

گفتنی است، نرخ‌های اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، نرخ‌های دیگر هم وجود دارد.

بازار سبزیجات

رصد بازار سبزیجات در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم بادمجان ۶۰، باقالی ۲۹، خیار ۳۴ تا ۷۰، سیر تازه ۳۰۰، سیر خشک ۴۸۰، کاهو ۴۵ تا ۸۸، کدو مسما ۵۸ تا ۸۸، کلم بروکلی ۱۲۰ تا ۱۸۰، کلم سفید ۴۹.۸۰۰، گوجه فرنگی ۶۵ تا ۸۰، نخود فرنگی ۱۴۸ تا ۱۵۸، لوبیا سبز ۱۰۰ تا ۱۴۵، لیمو ترش ۲۹۰ تا ۳۷۰، فلفل دلمه سبز ۷۵ تا ۱۱۰، فلفل رنگی ۲۵۰ و هویج ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلوگرم ۴۸ تا ۷۰، پیاز سفید ۲۹ تا ۴۹ و پیاز زرد ۴۰ تا ۴۴ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید.

جدول قیمت انواع میوه و سبزی سال گذشته در تقریبا مشابه زمان فعلی (9 اردیبهشت 1404) از اینجا قابل مشاهده است.