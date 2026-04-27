به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد پروتئین و بیش از ۸۰ درصد کالری مورد نیاز کشور در داخل تامین میشود که این امر نشاندهنده تابآوری بالای بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به تجربه موفق تامین کالاها در ایام جنگ رمضان، بر اهمیت اتکا به تولید داخل و تلاشهای کشاورزان تاکید کرد و افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته و فراوانی کالا، هیچ کمبودی در آن دوران احساس نشد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تامین پایدار نهادههای اصلی تولید از جمله کود، سم و بذر را از اولویتهای اصلی برشمرد و ادامه داد: در این راستا، شاهد تامین بیشتر کود ازته نسبت به سالهای گذشته بودیم و این نهادهها با در نظر گرفتن الزامات پدافند غیرعامل، به صورت شهرستانی و دهستانی در اختیار کشاورزان قرار گرفت تا دسترسی آنها تسهیل شود.
وی بر مبارزه با علفهای هرز و آفات در فصل زراعی جاری اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه نهادهها در اختیار کشاورزان قرار گرفت و آنها توانستند از شرایط اقلیمی موجود نیز بهرهمند شوند.
فتحی در خصوص تامین سموم و کودها توضیح داد: نیاز کشور به کود ازته از پتروشیمیهای داخلی تامین میشود و در زمینه سموم نیز بخشی از تولید داخل و قسمتی نیز به صورت وارداتی برای رقابتی شدن تامین میشود. کودهای پتاسه نیز از بنادر شمالی روسیه و بلاروس تهیه میشوند.
وی به افزایش قیمت نهادهها و محصولات نهایی اشاره کرد و افزود: با توجه به قانون بودجه و افزایش قیمتها، هم نهادههای تولید و هم محصول نهایی افزایش قیمت داشتهاند، برای محصول نهایی نیز قیمت تضمینی در نظر گرفته شده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، بر نظارت بر فرایند توزیع تاکید کرد و افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف و سوءاستفاده، اقدامات تعزیری لازم صورت خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث آزادسازی نرخ ارز و تاثیرات آن پرداخت و بیان کرد: آزادسازی نرخ ارز در زمان جنگ، از بروز مشکلات جلوگیری کرد. همچنین، روشهای جدید تامین مالی مانند طرح نوین پوشش، به دامداران مهلت میدهد تا پس از فروش محصول، تسویه حساب خود را انجام دهند.
فتحی به اجرای طرح بهبود معیشت در کارگروه ماده ۱۳ امنیت غذایی با اعتبار ۵۰ همت اشاره کرد و گفت: برای فعالسازی واحدهای کوچک مرغداری (کمتر از ۱۵ هزار قطعه جوجهریزی) و تامین سرمایه در گردش آنها، تسهیلات نقدی و حمایتهای لازم از سوی شرکتهای دولتی و جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد.
وی، کاهش جوجهریزی را از محسنات آزادسازی نرخ ارز و واقعیسازی آمار دانست و در خصوص واردات کالاهای کشاورزی گفت: ارز ترجیحی برای واردات تمام کالاهای کشاورزی حذف نشده است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به پیشبینی تولید بیش از ۱۳.۵ میلیون تن گندم در سال جاری اشاره کرد و گفت: با خرید ۱۰ میلیون تن گندم داخلی، قدرت تابآوری این محصول افزایش خواهد یافت. همچنین، صنف و صنعت نیز میتوانند در کنار شرکت بازرگانی دولتی، نسبت به خرید گندم از محل صندوق خرید گندم اقدام کنند.
