واردکنندگان دولتی در قالب تولید قراردادی با مرغداران همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دولت سعی دارد قیمتها در بازار کالاهای اساسی نوسان کمتری داشته باشد. در این بازار روی دو محصول پروتئینی گوشت مرغ و تخممرغ بیشتر تمرکز وجود دارد.
حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی به ویژه نهادههای دامی در دی ماه سال گذشته سبب شده تا قیمت انواع مواد اولیه تولید در حوزه کشاورزی بین ۳ تا ۵ برابر افزایش پیدا کند.
این اتفاق باعث شده تا تولیدکنندگان مرغهای تخمگذار بخشی از گلههای خود را از چرخه تولید حذف کنند. اگرچه به گفته رئیس هیئتمدیره اتحادیه مرغداران میهن، این امر فقط آمار تولید مازاد را کاهش داده و تمام نیاز بازار از طریق تولید داخل در حال تامین است اما، شاهد افزایش قیمت و نوسان این محصول بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در هر شانه حدود دو کیلوگرمی هستیم.
بازار گوشت مرغ نوسان قیمتی کمتری داشت و در حال حاضر این محصول در هر کیلوگرم بین ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزار تومان متغیر است.
حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران درباره وضعیت تولید مرغدارایهای گوشتی به خبرنگار مهر، گفت: تولید به اندازه نیاز بازار در حال انجام بوده و عرضه و تقاضا متعادل است.
وی با بیان این که قیمت تعیین شده در نهادهای متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی پایینتر از بهای تمام شده است، افزود: در حال حاضر قیمت مرغ زنده بین ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان بوده و نباید نرخ گوشت مرغ در بازار بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم باشد.
این مسئول صنفی اظهار کرد: تولیدکنندگان به دلیل شرایط خاص ،محصولات خود را با قیمت تمام شده و بدون احتساب سود به فروش میرسانند.
از کیف پول اعتباری تا ضرورت تولید قراردادی
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره کیف پول اعتباری مرغداران که از سوی بانک عامل حوزه کشاورزی شارژ میشود، عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که با حذف ارز ترجیحی در دی ماه قابل پیشبینی بود کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی بود؛ به طوری که شرایط خاص و عدم نقدینگی منجر به حذف یکسوم مرغداریها از چرخه تولید شد.
اسداللهنژاد با بیان این که حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی بدون در نظر گرفتن زیرساختها انجام شد، گفت: با وجود این که اتحادیه مرغداران گوشتی بارها پیگیر این موضوع بوده که از ظرفیت بخش دولتی برای تولید قراردادی استفاده کند متاسفانه تا امروز کمکی نشده است.
وی افزود: همچنین قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) از طریق فروش اوراق سرمایه از سوی بانک عامل تسهیلات پرداخت شود که این موضوع هم محقق نشد.
این مسئول صنفی یادآور شد: در این راستا برای کمک به مرغداریها فقط کیف پول اعتباری با سود سالانه ۲ دهم درصد در نظر گرفته شد در حالی که بسیاری از فروشندهها، خرید اعتباری را نمیپذیرفتند یا در سامانه بازارگاه برخی از عرضهکنندگان نهادههای دامی از محل فروش نهاده دوباره از تولیدکننده سود دریافت میکنند.
وی با بیان این که البته کیف پول اعتباری کمککننده بود، اضافه کرد: اما از آن به عنوان حمایت جدی و ملی نمیتوان نام برد زیرا همین کیف پول اعتباری پیش از بانک عامل بخش کشاورزی، از سوی سایر بانکها نیز تخصیص داده میشد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی تاکید کرد: اتحادیه معتقد است یا دولت نقدینگی از طریق سیستم بانکی به واحدهای تولید تزریق کند یا به وسیله واردکنندگان دولتی در قالب تولید قراردادی با مرغداران همکاری شود. در این خصوص اتحادیه برای مدیریت سراسری بازار کشور از این طریق، اعلام آمادگی کرده است.
وی اظهار کرد: حدود ۶ هزار مرغداری خرد از چرخه تولید خارج شده است که اگر به چرخه تولید برنگردند آسیب جدی به تولید وارد میشود.
اسداللهنژاد در پایان گفت: اگر مشکلی در بازار وجود ندارد به دلیل کاهش مصرف و نیز جبران تولید از سوی مرغداریهای بزرگتر است.
