به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۷ فروردین ۱۴۰۵ انجام شد.

بازار روغن

روغن خوراکی از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان، ۳ نوبت افزایش قیمت را تجربه کرد. این محصول مصرفی در فروردین ماه به طور میانگین حدود ۱۲ درصد برای سومین بار گران شد.

در حال حاضر عرضه روغن همچون ماه‌های گذشته در حال انجام است.

بازار تخم‌مرغ

در این هفته قیمت هر شانه تخم‌مرغ حدود ۲ کیلو گرمی افزایش یافت. این نرخ بین ۴۱۰ تا ۴۸۰ هزار تومان با توجه به وزن محصول متغیر است.

تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت را کمبود نهاده‌های دامی و افزایش قیمت چند برابری آن عنوان می‌کنند.

بازار گوشت مرغ

در این بازار گوشت مرغ نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت داشته و از هر کیلو گرم حدود ۲۷۹ تا ۲۸۵ هزار تومان به حدود ۳۱۰ هزار تومان رسیده است.

کاهش جوجه‌ریزی در ماه گذشته به حدود ۱۰۰ میلیون قطعه به دلیل کمبود نهاده‌های دامی و گرانی آن یکی از دلایل گرانی این محصول پروتئینی در بازار کشور است.

بازار گوشت قرمز

گوشت قرمز نسبت به هفته آخر اسفند افزایش قیمت داشته اما نسبت به ابتدای فروردین تا حدودی کاهش قیمت را تجربه کرده است. در حال حاضر هر کیلو گرم گوشت گوسفندی بین ۱.۶ تا ۱.۹ میلیون تومان و گوشت گوساله بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تومان متغیر است.

بازار لبنیات

فرآورده‌های لبنی نیز افزایش قیمت را تجربه کردند و برخی از محصولات مانند خامه و کره نسبت به هفته پایانی اسفند ماه گران شده‌اند.

هر بسته خامه ۲۵۰ گرمی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده و به فروش می‌رسد.

بازار حبوبات

لوبیا قرمز، لپه، لوبیا چیتی و.... نیز متاثر از بازار سایر کالاهای اساسی افزایش قیمت داشته و به دلیل افزایش قیمت‌ها وزن این محصولات به بسته‌های ۵۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ گرمی کاهش یافته است.

در حال حاضر هر بسته لوبیا قرمز ۸۰۰ گرمی با افزایش قیمت به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

کالابرگ الکترونیک

سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ کالابرگ الکترونیک تمام ایرانیان شارژ شد. یارانه غیرنقدی فروردین ماه پانزدهم برای سرپرستان دارای رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و نیز خانوارهای حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی شارژ شد. این مبلغ برای سرپرست خانوارها با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ روز بیستم فروردین ماه واریز و در ادامه دارندگان کد ملی با رقم انتهایی ۷، ۸ و ۹ روز ۲۵ فروردین شارژ شد.

پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان در نهم دی۱۴۰۴، دولت برای بهبود معیشت مردم، مقدار یارانه غیرنقدی را از ۳۵۰ هزار تومان دهک‌های درآمدی چهارم تا نهم و ۵۰۰ هزار تومان دهک‌های درآمدی اول تا سوم، به ازای هر نفر یک میلیون تومان افزایش داد.

در مرحله جدید، کمک معیشت غیرنقدی به تمام ایرانیان ساکن در کشور تعلق گرفته و افراد می‌توانند ۱۱ قلم کالای اساسی اعم از گوشت، لبنیات، برنج، روغن، حبوبات و... را به اضافه میوه و سبزیجات خریداری کنند.

اسفند ۱۴۰۴ خرید انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات به اقلام قبلی اضافه شد و شهروندان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

گفتنی است، شارژ کالابرگ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت اعتبار دارد در حالی که اعتبار دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین امکان خرید دارد.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی می‌آید. قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلو گرم محاسبه شده است.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی قیمت هفته جاری قیمت هفته اول اسفند شقه و راسته گوسفند ۱.۵۷۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ ۱.۳۸۰.۰۰۰-۱.۴۷۰.۰۰۰ گوشت سردست و ران گوسفندی ۱.۹۰۰.۰۰۰-۱.۹۹۰.۰۰۰ ۱.۹۴۰.۰۰۰-۱.۹۶۰.۰۰۰ گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) - - گوشت سردست گوساله ۱.۶۷۰.۰۰۰-۱.۷۰۰.۰۰۰ ۱.۵۳۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ گوشت ران گوساله ۱.۷۵۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ ۱.۶۳۰.۰۰۰-۱.۹۹۰.۰۰۰ گوشت منجمد گوساله - ۷۸۰-۹۹۰ گوشت چرخ کرده مخلوط ۱.۱۰۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ ۹۹۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ گوشت چرخ کرده مخلوط بسته‌بندی فروشگاهی - ۹۴۵ کله و پاچه - ۱.۴۰۰.۰۰۰-۱.۴۷۰.۰۰۰ گوشت مرغ ۳۱۰ ۲۲۵-۲۳۰ ران مرغ بدون کمر ۲۹۹ ۲۱۵-۲۲۵ ران مرغ با کمر - ۱۹۵ گوشت چرخ کرده مرغ ۲۵۰-۳۵۰ ۱۵۰-۳۰۰ تخم‌مرغ (شانه ۳۰ عددی) ۴۱۰-۴۸۰ ۲۳۰-۳۳۰ تخم‌مرغ بسته‌بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) - ۳۷۴ قزل‌آلا ۴۴۰ ۴۴۵-۴۹۵ میگو تازه ۹۵۰ ۹۹۰ پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی - - ماست پرچرب دبه‌ای ۲.۵ کیلو گرمی ۲۰۵ ۲۰۵ کره حیوانی ۵۰ گرمی ۵۳.۵۰۰ ۴۱.۵۰۰-۴۵ کره حیوانی ۱۰۰ گرمی ۸۹ ۶۹-۷۵ خامه استریل ۲۰۰ گرمی - ۷۲-۹۹.۷۰۰ شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۷۲.۵۰۰ ۷۰.۵۰۰ شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر ۷۷.۵۰۰ ۷۷.۵۰۰ ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ ۴۱.۵۰۰-۴۵ ۴۱.۵۰۰ ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ ۵۷ ۵۷ قند ۱۱۰-۱۳۰ ۹۵-۱۳۰ شکر ۱۱۰ ۹۵ روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) ۶۶۰ - روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) ۶۶۳ - کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی - - کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی ۲۳۰ ۱۷۰ رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ برنج طارم هاشمی ۵۰۰-۶۴۰ ۵۰۰-۶۴۰ برنج طارم دم‌سیاه ۵۵۰ ۵۵۰ برنج شیرودی (شمشیری) ۳۸۰ ۳۸۰ برنج خارجی - ۱۸۰-۲۰۰ لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۶۵۰-۶۷۹ ۶۷۹ لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۶۵۰ ۴۷۹ لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) - ۴۰۰-۴۴۹.۹۱۰ عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۳۵۹ ۲۱۹.۹۲۰ نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۰۰ ۲۹۷.۹۰۰ ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۹۰ ۲۴۰ لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۴۸۰ ۳۳۹.۹۰۰-۴۵۰ چای ایرانی ۴۵۰ گرمی ۲۱۵-۲۳۹ ۲۱۵-۲۳۹ چای خارجی ۵۰۰ گرمی ۸۹۹.۹۰۰ ۸۹۹.۹۰۰

