به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ضیایی با اشاره به تمهیدات گسترده برای استمرار آموزش در مناطق مختلف استان اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، معلمان مقیم، مساجد و حتی نیروهای محلی و جهادی تلاش کرده‌ایم تا هیچ دانش‌آموزی از آموزش محروم نماند و در آستانه امتحانات پایانی سال، همه امکانات استان در خدمت تداوم فرآیند آموزش قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در نشست با مدیران مدارس متوسطه میناب، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای تداوم آموزش در شرایط خاص، اظهار کرد: در بخش قابل توجهی از مناطق استان دسترسی به اینترنت برقرار است که در این شرایط با نظارت مدیران مدارس و عوامل اجرایی، آموزش در بستر فضای مجازی به‌ویژه در شبکه شاد دنبال می‌شود.

وی افزود: در برخی مناطق که دسترسی به اینترنت وجود ندارد اما معلم مقیم در آنجا حضور دارد، برنامه‌ریزی شده است تا با استفاده از ظرفیت منازل، مساجد و حسینیه‌ها، دست‌کم دو روز در هفته کلاس‌های آموزشی برای دانش‌آموزان برگزار شود.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ادامه داد: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مناطق استان با شرایط دشوارتری مواجه هستند؛ مناطقی که نه دسترسی به اینترنت دارند و نه معلم مقیم در آنجا حضور دارد، مانند برخی مناطق کوهستانی شهرستان جاسک. برای این مناطق نیز اختیار لازم به مدیران داده شده تا از ظرفیت نیروهای بومی، بازنشستگان، گروه‌های جهادی و افراد توانمند محلی برای آموزش حداقلی دانش‌آموزان استفاده کنند تا هیچ دانش‌آموزی از چرخه آموزش خارج نشود.

وی با تأکید بر اهمیت تمرکز بر آموزش در هفته‌های پایانی سال تحصیلی گفت: در شرایط فعلی تصمیم گرفته‌ایم اجرای برخی فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی مدارس به‌طور موقت متوقف شود تا در این یک تا دو ماه منتهی به امتحانات، تمام ظرفیت‌ها و منابع صرف تقویت آموزش و آماده‌سازی دانش‌آموزان شود.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین به حضور مستمر تیم‌های نظارتی در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: در قالب سفرهای نظارتی معاونت‌های اداره کل، مدیران و کارشناسان آموزشی به‌طور روزانه در مناطق حضور دارند تا روند آموزشی مدارس را رصد و از مدیران مدارس حمایت کنند.

وی نقش مدیران مدارس را در پیشبرد اهداف آموزشی بسیار تعیین‌کننده دانست و تصریح کرد: اگر مدیر مدرسه دارای نگاه آموزشی و تربیتی و انگیزه لازم باشد، مدرسه جان می‌گیرد و برنامه‌های آموزش و پرورش به نتیجه می‌رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با اشاره به اهمیت روزهای پایانی سال تحصیلی خاطرنشان کرد: اکنون در مقطع حساسی قرار داریم و سرنوشت تحصیلی دانش‌آموزان به تصمیم‌ها و اقدامات این روزهای ما وابسته است. از همین رو انتظار می‌رود مدیران و معلمان با انگیزه‌ای مضاعف و تشکیل تیم‌های قوی آموزشی، روند آموزش و تربیت دانش‌آموزان را با جدیت دنبال کنند.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های مدیران و فرهنگیان شهرستان میناب گفت: آمارها و عملکردها نشان می‌دهد میناب همواره در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی استان پیشرو بوده است؛ از کیفیت آموزش و نظارت‌های آموزشی گرفته تا جشنواره‌های فرهنگی و هنری که همواره دانش‌آموزان این شهرستان در سطح کشور خوش درخشیده‌اند.