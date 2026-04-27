به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده ضمن گرامیداشت یاد و نام معلمان، دانشآموزان و سرداران شهید، بهویژه شهدای حادثه دبستان شجره طیبه، اظهار کرد: شهدای عزیز ما، چراغ راه آیندهاند و امروز وظیفه ما در آموزش و پرورش این است که مسیر آنان را با تلاش علمی، تربیتی و فرهنگی ادامه دهیم.
وی با ابلاغ سلام ویژه وزیر آموزش و پرورش و تقدیر از مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان و مسئولان منطقه میناب گفت: مدیریت هوشمندانه، همراهی همدلانه و ایستادگی شما در روزهای سخت اخیر ستودنی است. شهرستان میناب در این مدت امتحان بزرگی پس داد.
محمودزاده با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ، مسائل امنیتی و ضرورت حفظ سلامت دانشآموزان توضیح داد: هیچ آموزش مجازی، جای آموزش چهرهبهچهره را نمیگیرد. اما امروز سلامت و امنیت دانشآموزان اولویت اول است؛ بنابراین باید از ظرفیت آموزش مجازی با نظارت دقیق استفاده کنیم.
وی با تأکید بر مسئولیت مدیران مدارس افزود: در این هفتههای پایانی سال تحصیلی، باید آموزش مجازی را جدیتر از همیشه دنبال کرد. هرچه کیفیت آموزش در این شرایط بهتر مدیریت شود، آسیبها کمتر خواهد بود.
معاون وزیر بخش مهمی از سخنان خود را به مسئله هویتزدایی، شبههافکنی و ضرورت «دشمنشناسی» اختصاص داد و گفت: دشمن امروز میداند که اقتدار علمی و فرهنگی کشور از مدرسه آغاز میشود، برای همین تلاش دارد بر ذهن نسل نوجوان اثر بگذارد. ما باید با روشنگری، بصیرتافزایی و جهاد تبیین در کلاسهای درس، دانشآموزان را در برابر این جنگ ترکیبی واکسینه کنیم.
وی تأکید کرد: معلمان نقش بیبدیلی در این عرصه دارند. باید هویت اسلامی، انقلابی و ملی به زبان قابل فهم و با ادبیات درست به دانشآموزان منتقل شود.
در بخش دیگری از سخنان خود، محمودزاده به اهمیت دانش و علم در اقتدار کشور اشاره کرد و گفت: قدرت علمی، پایه اقتدار سیاسی، اقتصادی و نظامی است و این قدرت از مدرسه آغاز میشود. ۱۶ و نیم میلیون دانشآموز امروز در اختیار آموزش و پرورش هستند و این یعنی مسئولیت ما در تربیت آیندهسازان کشور بسیار سنگینتر از همیشه است.
معاون وزیر با قدردانی از تلاش مدیران مدارس میناب در روزهای دشوار اخیر اظهار داشت: استان هرمزگان عملکردی بسیار خوب در مدیریت آموزش مجازی و استمرار تعلیم و تربیت داشته است. وزارت آموزش و پرورش نیز در بخشهای سختافزاری و نرمافزاری پشتیبان مدارس خواهد بود.
وی سپس خطاب به مدیران گفت: برنامهریزی دقیق شما در مدارس، انگیزه معلمان را افزایش میدهد و حضور اثرگذار آنان در کلاس درس را تضمین میکند. تمام تحول در نظام تعلیم و تربیت از معلم آغاز میشود.
