به گزارش خبرگزاری مهر، آیین گرامیداشت هفته مقام معلم و تجلیل از معلمان نمونه استانی با حضور استاندار هرمزگان، و اعضای شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان برگزار شد.

منوچهر ضیایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این مراسم با گرامیداشت هفته معلم، یاد و خاطره معلمان و شهدای والامقام را گرامی داشت و اظهار کرد: هفته معلم فرصتی ارزشمند برای بازخوانی جایگاه رفیع معلم در جامعه و توجه افکار عمومی به نقش بنیادین آموزش و پرورش در آینده‌سازی کشور است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تکریم معلمان و اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه تعلیم و تربیت افزود: هرگونه هزینه در آموزش و پرورش، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و دولت چهاردهم نیز آموزش و پرورش را از مأموریت‌های اولویت‌دار خود تعریف کرده است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که برآمده از آموزه‌های امام شهید و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، در این دوره چراغ راه فرهنگیان و دستگاه تعلیم و تربیت خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان در ادامه با اشاره به اندوه فقدان شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، به‌ویژه شهدای مدرسه «شجره طیبه»، گفت: امروز یاد و خاطره ۲۶ معلم شهید این مدرسه و دانش‌آموزان شهید را گرامی می‌داریم. این عزیزان مظهر فداکاری و ایثار هستند و خون پاکشان چراغ راه عزت و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود. در آغاز هفته معلم نیز از خانواده‌های معظم این شهدا تجلیل به عمل آمد.

وی با اشاره به روند رو به رشد شاخص‌های آموزشی استان اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ شاهد ارتقای جایگاه استان هرمزگان بوده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که رتبه استان در برخی گروه‌های آزمایشی به جایگاه‌های تک‌رقمی کشوری رسیده و رتبه هفتم کشوری در یکی از گروه‌های آزمایشی از آنِ دانش‌آموزان هرمزگان شده است. همچنین در جشنواره‌ها و رویدادهای علمی و پرورشی نیز شاهد مشارکت گسترده دانش‌آموزان استان بوده‌ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان تأکید کرد: هرچند این دستاوردها امیدآفرین است، اما هرگز به وضع موجود قانع نیستیم و تلاش برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم روند آموزش در شرایط خاص اخیر اشاره کرد و گفت: از نخستین روزها، دغدغه اصلی ما جلوگیری از وقفه در آموزش دانش‌آموزان بود. بر همین اساس، آموزش در بستر «شاد» و سایر بسترهای مجازی دنبال شد و در مناطقی که دسترسی به اینترنت یا معلم وجود نداشت، با برنامه‌ریزی انجام‌شده از ظرفیت مساجد، حسینیه‌ها و منازل برای برگزاری کلاس‌های حضوری استفاده شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه بیش از دو هزار و پانصد دانش‌آموز در «مدرسه آنلاین شجره طیبه» مشغول تحصیل هستند، افزود: در این بستر از ظرفیت دبیران برجسته کشوری و استانی بهره گرفته شده و از این هفته نیز آموزش متوسطه اول در سطح استان در همین چارچوب آغاز شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های معلمان، مدیران مدارس و اولیای دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات آموزشی و نظارت‌های مستمر با هدف حفظ کیفیت آموزش و برگزاری مطلوب امتحانات دنبال می‌شود و امیدواریم با همدلی و تلاش جمعی، مسیر پیشرفت تعلیم و تربیت در استان با قوت ادامه یابد.