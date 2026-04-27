به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هفته بزرگداشت مقام معلم، احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، با حضور در جمع معلمان حادثهدیده دبستان شجره طیبه میناب، ضمن گرامیداشت یاد دانشآموزان شهید این مدرسه، از ایثار و تلاش فرهنگیان تقدیر کرد و بر نقش معلمان در تقویت هویت ملی، روشنگری و تربیت نسل آگاه و بصیر تأکید نمود.
محمودزاده در این دیدار با اشاره به عمق حادثه و نقش مهم معلمان گفت: حضور در جمع شما عزیزانی که در سختترین روزها کنار دانشآموزان بودید، افتخاری بزرگ است. شما هم معلمانه و هم مادرانه در کنار این فرزندان ایستادید و این ایثار هیچگاه فراموش نخواهد شد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره دانشآموزان شهید این مدرسه افزود: حادثه دلخراش شجره طیبه نه تنها قلب مردم ایران، بلکه دل جهانیان را آزرده کرد. حمله به مدرسه و دانشآموزان در هیچ استاندارد جهانی قابل پذیرش نیست. اما صبر و استقامت خانوادهها و تلاش معلمان، برگ زرینی در تاریخ آموزش و پرورش کشور است.
معاون وزیر با اشاره به رسالت فرهنگیان در حوزه بصیرتافزایی عنوان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز است معلمان ما در کلاس درس مباحث دشمنشناسی، روشنگری و هویتسازی را برای دانشآموزان روشن کنند. دشمن با هویتزدایی و ایجاد شبهه تلاش میکند نسل نوجوان را از ریشههای اعتقادی و ملی خود دور کند و این معلمان هستند که باید با آگاهیبخشی، این نقشهها را خنثی کنند.
محمودزاده با اشاره به اهمیت اقتدار علمی کشور ادامه داد: قدرت علمی، بنیان اقتدار سیاسی، نظامی و اقتصادی کشور است و نقطه آغاز این اقتدار، مدارس و کلاسهای درس هستند. پیشرفتهای علمی کشور نتیجه تلاش دانشمندان و جوانانی است که ریشه تربیتی آنان از آموزش و پرورش آغاز شده است.
این مراسم با حضور مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان، مسئولان شهرستان میناب و جمعی از معلمان برگزار شد و در پایان از فرهنگیان حادثهدیده دبستان شجره طیبه تقدیر به عمل آمد.
