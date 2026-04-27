به گزارش خبرنگار مهر، امنیت انرژی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی کشورها تبدیل شده است. تحولات ژئوپلیتیکی، افزایش نوسانات قیمت حاملهای انرژی، چالشهای محیطزیستی و محدودیت منابع فسیلی، دولتها را به سمت تغییر در الگوی تأمین انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل واحد سوق داده است. در چنین شرایطی، تنوعبخشی به سبد سوخت به عنوان راهبردی پایدار و کمهزینه برای ارتقای امنیت انرژی مطرح میشود؛ رویکردی که نه تنها آسیبپذیری کشور را در برابر شوکهای بیرونی کاهش میدهد، بلکه شبکه انرژی را نیز در برابر بحرانهای داخلی مقاومتر میکند.
کارشناسان معتقدند در کشوری که بخش قابل توجهی از مصرف انرژی آن وابسته به گاز طبیعی است، هرگونه اختلال در تولید، انتقال یا توزیع گاز میتواند کل شبکه برق و گرمایش را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، ترکیب متنوعی از منابع انرژی از فسیلی تا تجدیدپذیرمیتواند ظرفیت پاسخگویی سیستم انرژی را در شرایط اضطراری بهطور چشمگیری افزایش دهد.
وابستگی به یک حامل انرژی؛ نقطهضعف پنهان شبکه انرژی کشور
یکی از مهمترین چالشهای امنیت انرژی، وابستگی یکجانبه به یک منبع انرژی است. این وابستگی کشور را در برابر اختلالات احتمالی اعم از مشکلات فنی، کمبود عرضه، تحریم، نوسان قیمت یا بحرانهای اقلیمی بسیار آسیبپذیر میکند.
در کشورهایی که بخش بزرگی از تولید برق بر پایه یک سوخت خاص انجام میشود، حتی یک اختلال محدود میتواند منجر به کاهش توان تولید، قطع گسترده برق و فشار شدید بر بخشهای صنعتی و خانگی شود. این موضوع در بسیاری از زمستانها، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، مشاهده شده است؛ زمانی که کمبود گاز یا محدودیت انتقال، بخشهایی از شبکه برق را تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناسان حوزه انرژی تأکید میکنند که تنوع سوخت، نوعی بیمه برای شبکه انرژی است. به این معنا که اگر تأمین یک سوخت با مشکل مواجه شد، منابع دیگر میتوانند نقش جایگزین را ایفا کنند. چنین ساختاری در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، آلمان و حتی برخی کشورهای منطقه به خوبی پیادهسازی شده و نتایج مثبت آن در پایداری شبکه کاملاً مشهود است.
افزون بر این، فشار بالای مصرف گاز در بخش خانگی، صنایع بزرگ و نیروگاهها باعث افزایش حساسیت کشور به فصل سرما و نوسانات مصرف میشود. هرچه وابستگی کاهش یابد و سهم سوختهای جایگزین در تولید انرژی افزایش پیدا کند، سیستم انرژی از «یک نقطهضعف بحرانی» به «چند نقطه اتکا» منتقل خواهد شد و مدیریت شبکه آسانتر میشود.
در همین رابطه، هاشم استاد دانشگاه معتقد است یکی از چالشهای مهم در ساختار انرژی کشور وابستگی بالای شبکه به یک حامل انرژی است.
وی گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از تولید برق کشور به گاز طبیعی وابسته است و همین موضوع باعث میشود در دورههایی مانند فصل زمستان که مصرف گاز در بخش خانگی افزایش پیدا میکند، نیروگاهها با محدودیت سوخت مواجه شوند. به گفته اورعی، این وضعیت نشان میدهد که اتکای بیش از حد به یک منبع انرژی میتواند پایداری شبکه را تحت تأثیر قرار دهد.
این کارشناس انرژی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان که مصرف گاز در کشور افزایش مییابد، بخشی از نیروگاهها ناچار میشوند از سوختهای جایگزین مانند گازوئیل یا مازوت استفاده کنند که علاوه بر ایجاد مشکلات زیستمحیطی، هزینههای تولید برق را نیز افزایش میدهد.
اورعی ادامه داد: بسیاری از کشورها برای جلوگیری از چنین وضعیتی تلاش کردهاند سبد انرژی خود را متنوع کنند؛ به این معنا که تولید برق تنها به یک سوخت وابسته نباشد و ترکیبی از منابع مختلف از جمله انرژیهای تجدیدپذیر، انرژی هستهای، سوختهای فسیلی و حتی فناوریهای جدید مانند هیدروژن در آن نقش داشته باشند.
وی تأکید کرد: تنوع در سبد انرژی در واقع نوعی ابزار مدیریت ریسک است. زمانی که چند منبع انرژی در اختیار باشد، در صورت بروز مشکل در یکی از آنها، سیستم انرژی میتواند از منابع دیگر استفاده کند و از بروز بحران جلوگیری شود.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: در ایران ظرفیتهای قابل توجهی برای تنوعبخشی به سبد انرژی وجود دارد. به عنوان مثال کشور از نظر منابع خورشیدی و بادی شرایط مناسبی دارد و توسعه این بخشها میتواند بخشی از فشار بر منابع گازی را کاهش دهد.
اورعی همچنین با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار مصرف انرژی گفت: تنوع سوخت تنها به معنی توسعه منابع جدید نیست، بلکه مدیریت مصرف نیز نقش مهمی در افزایش امنیت انرژی دارد. اگر مصرف انرژی در بخشهای مختلف بهینه شود، فشار کمتری بر شبکه وارد خواهد شد و امکان مدیریت بهتر منابع فراهم میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت انرژی زمانی تحقق پیدا میکند که سیستم انرژی کشور انعطافپذیر باشد. این انعطافپذیری از طریق تنوع در منابع تولید انرژی، توسعه فناوریهای جدید و افزایش بهرهوری مصرف به دست میآید و بدون آن، شبکه انرژی همواره در معرض آسیبپذیری قرار خواهد داشت.
تنوع سوخت؛ افزایش تابآوری، کاهش ریسک اقتصادی و توسعه پایدار
تنوعبخشی به سبد انرژی تنها برای مقابله با بحرانهای کوتاهمدت نیست؛ این اقدام در بلندمدت نیز مزایای اقتصادی، صنعتی و زیستمحیطی قابلتوجهی به همراه دارد.
نخست آنکه تنوع سوخت، هزینههای نوسان قیمت انرژی را کنترلپذیرتر میکند. زمانی که یکی از حاملها دچار افزایش قیمت جهانی میشود، کشور میتواند بخشی از مصرف را به حاملهای دیگر منتقل کند و از فشار اقتصادی بکاهد. این موضوع بهویژه برای صنایع بزرگ انرژیبر، مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان، اهمیت بالایی دارد.
دومین مزیت، بهبود تابآوری شبکه برق است. نیروگاههایی که بر اساس سوختهای متنوع طراحی شدهاند، قادرند در شرایط اضطراری از سوخت جایگزین استفاده کنند. به عنوان نمونه، بسیاری از نیروگاههای مدرن جهان به گونهای ساخته میشوند که بتوانند با گاز، گازوئیل، سوخت مایع یا حتی هیدروژن کار کنند.
از سوی دیگر، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خورشیدی، بادی، زمینگرمایی و زیستتوده نقش مهمی در تنوع سبد انرژی ایفا میکند. این منابع ضمن کاهش آلایندگی، به دلیل دسترسی محلی، هزینه تولید انرژی را در بلندمدت کاهش میدهند و وابستگی به واردات سوخت را نیز کم میکنند. در بسیاری از کشورهای پیشرو، افزایش ظرفیت تجدیدپذیر نه تنها عامل کاهش مصرف سوخت فسیلی بوده، بلکه فرصتهای شغلی جدیدی در حوزههای فنی، مهندسی و تحقیقاتی ایجاد کرده است.
یکی از نکات کلیدی، توسعه فناوریهای ذخیرهسازی انرژی است. باتریهای بزرگمقیاس، ذخیرهسازی حرارتی، سدهای تلمبهذخیرهای و تولید هیدروژن سبز، امکان مدیریت بهینه شبکه برق و ترکیب منابع مختلف را فراهم میکنند. این ابزارها به شبکه اجازه میدهند در زمان پیک مصرف یا حداقل عرضه، تعادل لازم را حفظ کنند.
نگاه کارشناسان؛ تنوع انرژی شرط لازم امنیت پایدار
کارشناسان بینالمللی حوزه انرژی نیز بارها بر ضرورت تنوعبخشی به سبد انرژی کشورها تأکید کردهاند. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، در سخنرانیهای مختلف خود درباره امنیت انرژی تصریح کرده است: کشوری که بخش عمده انرژی خود را از یک سوخت یا یک تأمینکننده دریافت میکند، در برابر کوچکترین شوک سیاسی، اقتصادی یا فنی آسیبپذیر خواهد بود. تنوع منابع انرژی، پایهایترین ابزار برای دستیابی به امنیت پایدار و قابل اتکا است.
این دیدگاه در گزارشهای سالانه آژانس نیز به کرات تکرار شده است؛ بهویژه آنجا که تأکید میشود کشورها باید هم در بخش تولید انرژی و هم در بخش حاملها، از تکیه بر یک منبع یا یک فناوری به شدت پرهیز کنند. تجربههای جهانی نشان داده دولتهایی که در سالهای اخیر سبد انرژی خود را متنوع کردهاند—از جمله استرالیا، امارات، چین و کشورهای اروپایی—توانستهاند بحرانهای انرژی ناشی از جنگها، کمبود عرضه جهانی یا جهش قیمتها را بهتر مدیریت کنند.
گزارشهای تحلیلی همچنین نشان میدهد که تنوع سوخت، نحوه سرمایهگذاری را نیز منطقیتر میکند. هنگامی که دولت و بخش خصوصی به چند منبع انرژی تکیه دارند، ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد و امکان توسعه پروژههای بزرگ برق، گاز، انرژیهای تجدیدپذیر و حتی هیدروژن فراهم میشود. این رویکرد به جذب سرمایه خارجی نیز کمک میکند، زیرا تنوع سوخت نشان از ثبات سیستم انرژی و پیشبینیپذیری بالاتر دارد.
در کنار این مباحث، بهرهوری انرژی یکی دیگر از مواردی است که کارشناسان به آن اشاره میکنند. هرچقدر ساختار مصرف بهینهتر باشد و اتلاف انرژی در صنایع، ساختمانها و شبکه کاهش پیدا کند، وابستگی به سوختهای محدود نیز کاهش مییابد. بنابراین، تنوع سوخت تنها یک «اقدام تأمین انرژی» نیست، بلکه بخشی از یک سیاست جامع مدیریت انرژی است.
تنوعبخشی به سبد سوخت کشور، امروز دیگر یک انتخاب اختیاری یا تزئینی نیست؛ بلکه یک ضرورت راهبردی برای افزایش امنیت انرژی، تابآوری شبکه و توسعه پایدار محسوب میشود. وابستگی یکجانبه به یک حامل انرژی هرقدر هم فراوان یا ارزان باشد میتواند در زمان بحران به چالشی جدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی تبدیل شود.
با توسعه منابع مختلف انرژی، بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، ارتقای بهرهوری و ایجاد زیرساختهای انعطافپذیر، کشور میتواند در برابر نوسانات جهانی، شرایط اقلیمی و بحرانهای ناگهانی مقاومتر عمل کند. تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد که تنوع انرژی نهتنها امنیت انرژی را تضمین میکند، بلکه موتور محرک توسعه صنعتی و کاهش هزینههای بلندمدت نیز به شمار میرود.
در چنین چشماندازی، حرکت به سمت تنوع سوخت، اقدامی ضروری برای آیندهای پایدار، امن و رقابتی در حوزه انرژی است.
نظر شما