تجربه جهان در تنوع سبد انرژی و کاهش وابستگی به یک سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، انرژی یکی از مهمترین پایههای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در جهان امروز است. کشورها برای تأمین پایدار انرژی مورد نیاز خود تلاش میکنند منابع مختلف سوخت را در کنار یکدیگر به کار بگیرند. به این رویکرد تنوعبخشی سبد سوخت گفته میشود. هدف اصلی این سیاست کاهش وابستگی به یک منبع خاص و افزایش امنیت انرژی است.
در گذشته بسیاری از کشورها وابستگی بالایی به یک یا دو منبع سوخت داشتند. برخی کشورها به زغال سنگ متکی بودند و برخی دیگر به نفت یا گاز طبیعی. اما تجربه بحرانهای انرژی و نوسان قیمتها نشان داد تکیه بر یک منبع میتواند اقتصاد کشورها را آسیبپذیر کند. به همین دلیل در دهههای اخیر سیاست تنوعبخشی به سبد سوخت در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
تنوعبخشی به سبد انرژی به معنای استفاده همزمان از منابع مختلف مانند نفت و گاز و انرژیهای تجدیدپذیر و برق آبی و انرژی هستهای است. در این مدل کشورها تلاش میکنند ترکیبی از منابع داخلی و وارداتی را به کار بگیرند تا در شرایط مختلف بتوانند نیاز انرژی خود را تأمین کنند.
چرا تنوع سبد سوخت اهمیت دارد
یکی از مهمترین دلایل حرکت کشورها به سمت تنوع سبد سوخت افزایش امنیت انرژی است. وقتی یک کشور تنها به یک منبع سوخت وابسته باشد هرگونه اختلال در تولید یا واردات آن منبع میتواند باعث بحران انرژی شود. تنوع منابع باعث میشود در صورت بروز مشکل در یک بخش سایر منابع بتوانند بخشی از نیاز را جبران کنند.
دلیل مهم دیگر کاهش ریسک اقتصادی است. قیمت جهانی سوختها به طور مداوم تغییر میکند. اگر یک کشور فقط به یک سوخت وابسته باشد افزایش قیمت آن سوخت میتواند فشار زیادی بر اقتصاد وارد کند. اما در یک سبد متنوع امکان مدیریت بهتر هزینهها وجود دارد.
عامل مهم دیگر مسئله محیط زیست است. در سالهای اخیر نگرانی درباره تغییرات اقلیمی افزایش یافته است. بسیاری از کشورها تلاش میکنند سهم سوختهای پاک مانند انرژی بادی و خورشیدی را افزایش دهند تا میزان انتشار گازهای گلخانهای کاهش یابد.
تنوع سبد سوخت همچنین میتواند به توسعه فناوری و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی کمک کند. سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای نو و فناوریهای جدید باعث ایجاد صنایع تازه و فرصتهای شغلی میشود.
تجربه کشورهای موفق در تنوع انرژی
کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی برای تنوعبخشی به سبد انرژی خود انتخاب کردهاند. یکی از نمونههای شناخته شده آلمان است. این کشور در دو دهه گذشته برنامه گستردهای برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اجرا کرده است. سهم انرژی بادی و خورشیدی در تولید برق آلمان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این سیاست به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی کمک کرده است.
دانمارک نیز یکی از موفقترین کشورها در توسعه انرژی بادی به شمار میرود. بخش بزرگی از برق این کشور از طریق توربینهای بادی تأمین میشود. سرمایهگذاری بلندمدت در فناوری بادی باعث شده دانمارک به یکی از پیشگامان این حوزه تبدیل شود.
فرانسه مدل متفاوتی را انتخاب کرده است. این کشور سهم بالایی از برق خود را از نیروگاههای هستهای تولید میکند. انرژی هستهای به فرانسه کمک کرده است تا برق پایدار و نسبتاً کم کربن تولید کند. در سالهای اخیر این کشور در کنار انرژی هستهای به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نیز توجه کرده است.
ایالات متحده نیز نمونهای از تنوع در منابع انرژی است. این کشور از ترکیبی از گاز طبیعی و انرژیهای تجدیدپذیر و انرژی هستهای و بخشی از زغال سنگ استفاده میکند. توسعه فناوری استخراج گاز شیل در سالهای اخیر باعث شده سهم گاز طبیعی در تولید برق آمریکا افزایش یابد.
چین نیز در سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای در انرژیهای تجدیدپذیر انجام داده است. این کشور اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان برق خورشیدی و بادی در جهان است. در عین حال چین همچنان از زغال سنگ و برق آبی و انرژی هستهای نیز استفاده میکند.
تجربه این کشورها نشان میدهد که تنوع سبد انرژی میتواند از مسیرهای مختلفی به دست آید. برخی کشورها بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تمرکز کردهاند و برخی دیگر از ترکیب انرژی هستهای و منابع فسیلی بهره گرفتهاند. نکته مشترک در همه این تجربهها تلاش برای کاهش وابستگی به یک منبع واحد است.
درسهایی برای سیاستگذاری انرژی
بررسی تجربه جهانی نشان میدهد تنوعبخشی به سبد سوخت یک فرایند تدریجی و بلندمدت است. ایجاد زیرساختهای لازم و توسعه فناوریهای جدید زمانبر است و نیاز به برنامهریزی دقیق دارد.
یکی از مهمترین عوامل موفقیت در این مسیر ثبات سیاستگذاری است. کشورهایی که توانستهاند در تنوعبخشی به سبد انرژی موفق باشند معمولاً برنامههای بلندمدت و پایدار داشتهاند. سرمایهگذاران نیز زمانی وارد این حوزه میشوند که از ثبات قوانین و سیاستها اطمینان داشته باشند.
عامل مهم دیگر توسعه زیرساختها است. شبکه برق و خطوط انتقال انرژی باید توانایی مدیریت منابع مختلف را داشته باشند. همچنین توسعه سیستمهای ذخیرهسازی انرژی میتواند به استفاده بهتر از منابع تجدیدپذیر کمک کند.
همکاری میان دولت و بخش خصوصی نیز نقش مهمی در این مسیر دارد. دولتها میتوانند با سیاستهای حمایتی زمینه سرمایهگذاری در انرژیهای جدید را فراهم کنند و بخش خصوصی نیز با نوآوری و سرمایهگذاری به توسعه این بخش کمک کند.
در نهایت باید توجه داشت که هر کشور با توجه به منابع طبیعی و شرایط اقتصادی خود باید مدل مناسب تنوع سبد سوخت را انتخاب کند. آنچه اهمیت دارد حرکت به سمت ترکیبی متعادل از منابع انرژی است که بتواند هم امنیت انرژی را تضمین کند و هم به توسعه پایدار کمک کند.
امروزه بسیاری از کشورها تنوعبخشی به سبد سوخت را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سیاست انرژی خود در نظر گرفتهاند. تجربه جهانی نشان میدهد استفاده از ترکیبی متنوع از منابع انرژی میتواند به کاهش ریسکهای اقتصادی و افزایش پایداری سیستم انرژی کمک کند. این رویکرد در بلندمدت به نفع اقتصاد و محیط زیست و رفاه جامعه خواهد بود.
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