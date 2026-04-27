به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز دوشنبه در شورای توسعه و حمایت سازمانهای مردمنهاد لرستان بر ضرورت توسعه سازمانیافتگی و توزیع مناسب حوزههای اجتماعی تأکید کرد.
سازمانهای مردمنهاد سلولهای قدرت در عرصه اجتماعی هستند
وی با بیان اینکه سازمانیافتگی باید در سطح جامعه افزایش پیدا کند، گفت: دولت و حاکمیت بسیار سازمانیافته هستند و جامعه باید متناسب با سازمانیافتگی دولت، بتواند برای ایجاد تعادل در مسیر توسعه سازمانیافتگی، خودش را تقویت کند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: در ساختار جامعه سازمانیافتگیهای مستحکمی مانند خانواده وجود دارد؛ ولی لازم است در حوزههای مختلف علایق جامعه نیز در تقویت مسیر سازمانیافتگی حرکت کرد.
پور علی با بیان اینکه دو نوع قدرت در مسیر توسعه وجود دارد، افزود: قدرت سیاسی در اختیار دولت و حاکمیت قرار دارد و قدرت اجتماعی در اختیار جمع و جامعه است، پس قدرت اجتماعی زمانی مؤثر خواهد بود که در مسیر تعادلسازی بین قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی قرار داشته باشد.
وی گفت: سازمانهای مردمنهاد و خیریهها در شکل متفاوت، نمودهای بارز و برجسته این سازمانیافتگیها هستند؛ یعنی افراد علاقهمند، باانگیزه و دارای مأموریت مشخص برای یک هدف اجتماعی کنار یکدیگر بهصورت سازمانیافته فعالیت میکنند و سلولهای قدرت در عرصه اجتماعی خواهند بود.
ایجاد فضای تعامل و گفتگو بین مردم از مهمترین وظایف این نهادها است
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، تأکید کرد: یکی از وظایف این قدرت اجتماعی، ایجاد تعادل بین قدرت سیاسی و نظارت بر قدرت سیاسی است.
پور علی، افزود: علاوه بر این قدرت اجتماعی، باید از توانمندیهای موجود در درون جامعه برای بهبود وضعیت جامعه استفاده کند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس نیز افراد باانگیزه و دارای رویکرد سازمانیافتگی در این حوزه تقویت و تشویق میشوند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، عنوان کرد: وظیفه این کارگروه، جدای از صدور مجوز و تمدید مجوز این است که در بخشهایی که مردم سازمانیافته، باانگیزه و علاقهمند فعالیت میکنند به نهادسازی آنها کمک کند تا در کنار دولت قرار بگیرند.
پور علی، تصریح کرد: نظارت و ایجاد فضای تعامل و گفتگو بین مردم از مهمترین وظایف این نهادها است و باید از ظرفیتهای مردم برای مأموریتهای تخصصی تعریف شده، بهخوبی استفاده شود.
وی تأکید کرد: بر اساس این نوع نگاه در محیط دانشگاهی، انجمنهای علمی شکلگرفته یا فعالیت در حوزه محیطزیست امروز به یک ادبیات جهانی تبدیل شده است و قطعاً رشتههایی مانند حقوق محیطزیست در آینده نقش بیشتری در سیاستگذاریهای کشور ایفا میکند.
صدور ۷۰۰ مجوز برای فعالیت سازمانهای مردمنهاد در لرستان
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان، تصریح کرد: نباید خودمان را محدود به صدور مجوز و تمدید مجوز کنیم و باید ببینیم در چه حوزههایی خلأ سازمانیافتگی وجود دارد و در این بخشها، هدفگذاری نموده و زمینه حضور افراد باانگیزه و نهادسازی را فراهم کنیم.
پور علی با اشاره به اینکه جامعه غیر سازمانیافته، جامعه تودهای است، اظهار کرد: زمانی که واحدهای سازمانیافته در جامعه فعالیت دارند، باتوجهبه نقش آنها در بین عموم مردم؛ آگاهسازی، اطلاعرسانی، توجیه و اغنا هم بهتر صورت میگیرد که باید به توزیع مناسب حوزههای اجتماعی نیز توجه داشت.
وی گفت: ۷۰۰ مجوز در این زمینه در لرستان صادر شده و باید تلاش کرد تا همه این مجموعهها فعال شوند و به نقشآفرینی مؤثر در این زمینه بپردازند.
