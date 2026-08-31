 افشاگری عراقچی از فریب نتانیاهو برای کشاندن آمریکا به جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در فضای مجازی نوشت: نتانیاهو وقتی به زبان عبری صحبت می کنند با افتخار میگوید که دولت آمریکا را فریب داده و آن را به نیابت از اسرائیل وارد جنگ با ایران کرده است.
او صراحتاً با خنده و استهزا میگوید که چگونه از طریق هزار ساعت حضور رسانهای در شبکههای تلویزیونی آمریکا، بر افکار و سیاست آنها تأثیر گذاشته است.
اما وقتی انگلیسی صحبت می کند، او از توان رهبری رئیسجمهور آمریکا تمجید میکند.
افعی!
وزیر امور خارجه گفت: نتانیاهو وقتی به زبان عبری صحبت می کنند با افتخار میگوید که دولت آمریکا را فریب داده و آن را به نیابت از اسرائیل وارد جنگ با ایران کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در فضای مجازی نوشت: نتانیاهو وقتی به زبان عبری صحبت می کنند با افتخار میگوید که دولت آمریکا را فریب داده و آن را به نیابت از اسرائیل وارد جنگ با ایران کرده است.
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