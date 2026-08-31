آغاز توزیع هدفمند دستکش های بیمارستانی از ۱۵ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مصطفی مژدهیفر، با اشاره به ناپایداریهای اخیر در تأمین و توزیع برخی انواع دستکش به رغم تلاش بی وقفه تولیدکنندگان در تامین کافی و به هنگام نیاز کشور و اعلام یکی از شرکت های تامین کننده مبنی بر موجودی به تعداد ۷۵۰ میلیون عدد دستکش و کفاف حداقل ۶ ماهه بازار داخلی، گفت: با هدف ایجاد دسترسی پایدارتر و متناسب با نیاز مراکز درمانی، مقرر شده است از ۱۵ شهریور، توزیع دستکش های وارداتی و تولیدی جهت مراکز دولتی و دانشگاهی با پلن توزیع اداره کل تجهیزات پزشکی انجام شود.
وی افزود: این شیوه توزیع کمک میکند موجودی قابل عرضه کشور با اولویت نیاز واقعی مراکز درمانی و به شکلی متوازنتر در شبکه توزیع قرار گیرد و هماهنگی بیشتری میان تولیدکنندگان، واردکنندگان و مراکز مصرفکننده ایجاد شود.
معاون برنامهریزی اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: اجرای این سازوکار ماهیتی موقت دارد و تا زمان ایجاد پایداری مناسب در تأمین و توزیع ادامه خواهد یافت. هدف اصلی، تسهیل دسترسی مراکز درمانی، استفاده بهینه از ظرفیت تولید و کمک به عرضه منظم محصولات با قیمتهای مصوب است.
مژدهیفر ادامه داد: با اجرای این برنامه، امکان برنامهریزی دقیقتر برای تأمین نیاز مراکز درمانی فراهم میشود و ظرفیتهای موجود کشور نیز متناسب با میزان تقاضا و اولویتهای بخش درمان توزیع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با بهبود شرایط تأمین و ایجاد تعادل پایدار در بازار، فرآیند توزیع نیز متناسب با شرایط جدید بازتنظیم خواهد شد.
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