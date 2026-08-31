تکریم مردم و حفظ اعتماد عمومی اولویت نخست مدیران ساوه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی حسینی صبح دوشنبه در جلسه اخلاق مدیران شهرستان ساوه، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی طی یک سال گذشته اظهار کرد: مسئولان شهرستان در شرایط دشوار و در مواجهه با مسائل و بحران‌های مختلف، با روحیه خدمت و مسئولیت‌پذیری در کنار مردم حضور داشتند که این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اتحاد، همدلی و انسجام در جامعه افزود: یکی از ارزشمندترین دستاوردها و سرمایه‌های اجتماعی، وحدت و همراهی میان مردم و مسئولان است و باید با جدیت از این سرمایه ارزشمند صیانت و برای تقویت آن تلاش کرد.

فرماندار ویژه ساوه با تأکید بر اینکه خدمت به مردم باید با نیت خالصانه و احساس مسئولیت همراه باشد، گفت: مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید همواره خود را خادم مردم بدانند و انجام وظایف اداری را فرصتی برای خدمت صادقانه و جلب رضایت خداوند و مردم تلقی کنند.

وی تکریم ارباب‌رجوع را از مهم‌ترین اصول در نظام اداری دانست و تصریح کرد: هنگامی که فردی برای دریافت خدمت به یک دستگاه اجرایی مراجعه می‌کند، مدیران و کارکنان باید تا حد امکان برای حل مشکل او تلاش کنند و چنانچه انجام درخواست وی به دلیل مغایرت قانونی یا محدودیت‌های موجود امکان‌پذیر نیست، باید موضوع را با احترام، صبوری و صداقت برای مراجعه‌کننده تبیین کنند.

حسینی ادامه داد: هنر مدیریت این است که مردم احساس کنند مسئولان برای حل مشکل آنها تلاش کرده‌اند؛ حتی اگر نتیجه نهایی مطابق درخواست آنان نباشد، برخورد مناسب، محترمانه و صادقانه می‌تواند نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی و افزایش رضایتمندی مردم داشته باشد.

معاون استاندار مرکزی با انتقاد از برخی رفتارهای نامناسب در مواجهه با مراجعان گفت: بی‌حوصلگی، برخورد نامناسب و رفتار غیرمحترمانه با مردم آثار منفی گسترده‌ای در جامعه بر جای می‌گذارد و می‌تواند موجب خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی نسبت به مجموعه مدیریتی شود.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان تلاش می‌کنند از نارضایتی‌ها و مشکلات موجود برای ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان سوءاستفاده کنند، مدیران باید با خدمت شایسته، پاسخگویی مناسب و ارتباط مؤثر با مردم، زمینه امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کنند.

فرماندار ویژه ساوه تصریح کرد: مردم انتظار دارند مسئولان در کنار آنها باشند، مشکلاتشان را بشنوند و برای رفع آنها تلاش کنند؛ بنابراین هیچ مدیری نباید نسبت به مسائل و مطالبات مردم بی‌تفاوت باشد.

وی بر ضرورت اجرای دقیق وظایف سازمانی تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات، پاسخگویی مناسب، رعایت قانون، حفظ انسجام و صیانت از کرامت مردم باید در دستور کار همه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرار گیرد.

حسینی تصریح کرد: حفظ اعتماد عمومی یک وظیفه همگانی است و این اعتماد جز با رفتار مسئولانه، خدمت صادقانه، تکریم مردم و تلاش مستمر برای حل مشکلات جامعه حفظ و تقویت نخواهد شد.