به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بینالمللی، بحران جاری در منطقه تأثیرات گستردهای بر بازارهای جهانی کشاورزی گذاشته است، بهطوریکه حدود ۲ میلیون تن اوره از بازار حذف شده و نزدیک به یکمیلیون تن دیگر در کشتیها در خلیج فارس متوقف شده است. این میزان برابر با حدود ۳ درصد تجارت جهانی اوره است و اختلال قابل توجهی در تأمین مواد اولیه کشاورزی ایجاد کرده است.
در همین حال، قیمت اوره در برخی معاملات تا دو برابر افزایش یافته است، در حالی که قیمت گندم نسبت به چهار سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نوسانات شدید قیمتی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی وارد کرده و بر بازارهای بینالمللی اثر گذاشته است.
کارشناسان معتقدند افزایش قیمت اوره که مادهای حیاتی در تولید کودهای شیمیایی است مستقیماً بر هزینه تولیدات کشاورزی اثر گذاشته و موجب ایجاد فشارهای تورمی در بسیاری از کشورها شده است. از سوی دیگر، افت قیمت گندم در بازارهای جهانی بهویژه در کشورهای بزرگ تولیدکننده، مشکلات مالی و تولیدی برای کشاورزان ایجاد کرده است.
گزارشها نشان میدهد سطح زیر کشت گندم در استرالیا نیز تحت تأثیر افزایش هزینههای تولید، از جمله رشد قیمت کودهای شیمیایی، ۱۴ درصد کاهش یافته است. این روند میتواند موجب کاهش تولید جهانی گندم و افزایش نوسانات قیمتی در بازارهای آینده شود.
به گفته تحلیلگران، مجموعه این تحولات بیانگر فشار بیسابقه بر زنجیره تأمین جهانی کشاورزی است که علاوه بر تغییرات قیمتی، از پیامدهای اختلالات اقتصادی و بحرانهای منطقهای نیز تأثیر گرفته است و نیازمند اقدام هماهنگ و حمایتی دولتها و نهادهای بینالمللی است.
بر اساس این ارزیابیها، افزایش قیمت اوره و کاهش قیمت گندم در کنار کاهش سطح زیر کشت در برخی کشورهای تولیدکننده، نگرانیها درباره امنیت غذایی جهانی را تشدید کرده است.
