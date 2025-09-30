قیمت تضمینی گندم در کمیسیون وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی شامگاه سه شنبه با حضور در برنامه ویژه گفتگوی خبری سیمای گلستان درباره تعیین قیمت تضمینی گندم و محصولات کشاورزی گفت: در وزارت جهاد کشاورزی کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده که با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به بررسی و بحث درباره قیمت‌ها می‌پردازد و هنوز قیمت نهایی اعلام نشده است.

وی افزود: سیاست جدید این است که قیمت تضمینی کف بازار باشد و اگر بخش خصوصی قیمت بالاتری ارائه دهد، کشاورزان بتوانند محصولات خود را با قیمت بهتر بفروشند.

هزارجریبی اظهار کرد: برای تأمین نهاده‌های کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است. برای زراعت‌های آبی، کودهای ازته، فسفر و پتاس به صورت هدفمند در سامانه‌های توزیع ثبت و بارگذاری شده و به کشاورزان ارائه می‌شود. همچنین برای زراعت‌های دیم کود اوره و فسفات به میزان مشخص در هکتار در نظر گرفته شده است.

هزارجریبی درباره نگرانی‌ها از کمبود کود اوره در سال جاری تأکید کرد: با توجه به احتمال کاهش تولید کود اوره به دلیل مشکلات گاز، توصیه می‌کنیم کشاورزان هرچه سریع‌تر نسبت به دریافت کود خود اقدام کنند تا در زمان کشت پاییزه با مشکل مواجه نشوند. اولویت توزیع کودهای فسفات در مناطق سردسیر است چراکه کشت محصولات پاییزه ابتدا در این مناطق آغاز می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین به اقدامات انجام شده برای کاهش ضایعات در زمان برداشت گندم اشاره کرد و گفت: ضایعات برداشت گندم معمولاً بین چهار تا پنج درصد است که این میزان نرمال به شمار می‌رود، اما تمام تلاش ما کاهش این رقم است. در این راستا دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود و برای کمباین‌هایی که معاینه فنی شوند، گواهی صادر می‌کنیم. نظارت دقیق بر ناوگان برداشت و حمایت از کشاورزان برای نوسازی تجهیزات از اولویت‌های سازمان است.

وی درباره نمایشگاه تجهیزات کشاورزی که در گرگان برگزار شده است، افزود: در این نمایشگاه که تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد، آخرین تکنولوژی‌های ماشین‌آلات کشاورزی، ادوات و تجهیزات آبیاری عرضه می‌شود و از تمامی کشاورزان دعوت می‌کنیم از این فرصت استفاده کنند تا با فناوری‌های نوین آشنا شوند.

هزارجریبی بر اهمیت همکاری کشاورزان در نظارت بر کیفیت کمباین‌ها و کاهش ضایعات تأکید کرد و گفت: کشاورزان مهم‌ترین ناظر بر عملکرد تجهیزات برداشت خود هستند و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، باید سریعاً اطلاع دهند تا از اتلاف محصول جلوگیری شود.