پوتین: روسیه خواستار ادامه روابط راهبردی خود با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، رئیس جمهور روسیه در این دیدار گفت: مردم ایران شجاعانه و قهرمانانه برای حاکمیت خود می‌جنگند. هفته گذشته پیامی از رهبر معظم انقلاب دریافت کردم. روسیه امیدوار است که مردم ایران بر این دوره دشوار غلبه کنند و صلح برقرار شود.

ولادیمیر پوتین، سپس اضافه کرد: مسکو تمام تلاش خود را برای برقراری صلح در خاورمیانه (غرب آسیا) انجام می دهیم تا در اسرع زمان صلح در منطقه به دست آید. ما تمام تلاش خود را مطابق با منافع ایران و کشورهای منطقه انجام خواهیم داد.

وی سپس اضافه کرد: روسیه قصد دارد به روابط راهبردی خود با ایران ادامه دهد.

الجزیره به نقل از خبرگزاری اینترفکس اعلام کرد که در این دیدار، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت: روابط روسیه و ایران یک مشارکت راهبردی است و ما به تقویت آن ادامه خواهیم داد. مردم ایران با شجاعت خود توانستند با تجاوز آمریکا مقابله کنند و همچنان قادر به مقاومت خواهند بود.