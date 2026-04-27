به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به سن پترزبورگ گفت: همانطور که میدانید، ما با روسیه همواره مشورتهای نزدیک داشتهایم و درباره موضوعات گسترده، بهویژه مسائل منطقهای، رایزنیهای مستمر و دوجانبه داشتهایم.
وی افزود: مدتی بهدلیل جنگ تحمیلی رمضان، فاصلهای در دیدارها ایجاد شده بود. از این فرصت که پیش آمد استفاده کردیم و در ادامه سفرهایی که به پاکستان و عمان داشتم، سفر به روسیه نیز تنظیم شد، این فرصت فراهم شد تا درباره تحولات مرتبط با جنگ در این مدت و وضعیت فعلی، با دوستان روس خود رایزنی کنیم و آخرین وضعیت را مرور کنیم. طبیعی است که هماهنگیهای لازم نیز باید صورت گیرد.
عراقچی با اشاره به اینکه سفرهای من به پاکستان و عمان، سفرهای دوجانبه بود، تصریح کرد: در مورد پاکستان، این کشور در مقطع اخیر نقش مهمی در میانجیگری مذاکرات ایران و آمریکا را برعهده دارد و لازم بود درباره آخرین تحولات گفتگو کنیم. بههرحال، در روند مذاکرات تحولاتی رخ داده و رویکردهای نادرست و زیاده خواهیهای آمریکا باعث شد مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفتها نتواند به اهدافش برسد. بنابراین لازم بود، وضعیت فعلی با دوستانمان در پاکستان مورد مشورت و بررسی قرار گیرد.
وزیر امور خارجه افزود: مشورتهای خوبی با دوستانمان در پاکستان داشتیم که الحمدالله سفر بسیار موفقی بود. بر آنچه که گذشته است، مروری داشتیم و درباره اینکه در چه مسیر و شرایطی مذاکرات میتواند ادامه پیدا کند، صحبت کردیم. به هر حال چهل روز مقاومت قهرمانانه مردم ایران باید باعث شود که بتوانیم حقوق مردم ایران و را استیفا و منافع کشور را تامین کنیم.
وی ادامه داد: عمان، کشوری دوست و نزدیک، ما است و مواضع بسیار خوبی را در این جنگ داشتند. لازم بود دیداری داشته باشیم تا روابط گستردهتری با همسایگانمان به خصوص در حوزه خلیج فارس ایجاد شود، تا بتوانیم مشکلات موجود را مدیریت کنیم.
عراقچی با تاکید بر اینکه ما و عمان دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستیم، و لازم بود در این خصوص رایزنی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: عبور امن از تنگه هرمز موضوعی مهم و جهانی است و ما و عمان بهعنوان دو کشور مشرف بر این تنگه، لازم است هماهنگیهای نزدیکی داشته باشیم تا منافع مشترک تأمین شود. در هر اقدامی که در این زمینه صورت میگیرد، منافع ایران و عمان بهطور مستقیم درگیر است. الحمدالله اشتراک نظر زیادی میان ما و عمان وجود دارد و توافقاتی نیز حاصل شده که مشورتها در سطوح کارشناسی ادامه یابد.
نظر شما