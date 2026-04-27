  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۴

عراقچی: زیاده خواهی‌های آمریکا باعث شد مذاکرات به اهدافش نرسد

وزیر امور خارجه گفت: زیاده خواهی‌های آمریکا باعث شد مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌ها نتواند به اهدافش برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به سن پترزبورگ گفت: همان‌طور که می‌دانید، ما با روسیه همواره مشورت‌های نزدیک داشته‌ایم و درباره موضوعات گسترده، به‌ویژه مسائل منطقه‌ای، رایزنی‌های مستمر و دوجانبه داشته‌ایم.

وی افزود: مدتی به‌دلیل جنگ تحمیلی رمضان، فاصله‌ای در دیدارها ایجاد شده بود. از این فرصت که پیش آمد استفاده کردیم و در ادامه سفرهایی که به پاکستان و عمان داشتم، سفر به روسیه نیز تنظیم شد، این فرصت فراهم شد تا درباره تحولات مرتبط با جنگ در این مدت و وضعیت فعلی، با دوستان روس خود رایزنی کنیم و آخرین وضعیت را مرور کنیم. طبیعی است که هماهنگی‌های لازم نیز باید صورت گیرد.

عراقچی با اشاره به اینکه سفرهای من به پاکستان و عمان، سفرهای دوجانبه بود، تصریح کرد: در مورد پاکستان، این کشور در مقطع اخیر نقش مهمی در میانجیگری مذاکرات ایران و آمریکا را برعهده دارد و لازم بود درباره آخرین تحولات گفتگو کنیم. به‌هرحال، در روند مذاکرات تحولاتی رخ داده و رویکردهای نادرست و زیاده خواهی‌های آمریکا باعث شد مذاکرات دور قبلی علیرغم پیشرفت‌ها نتواند به اهدافش برسد. بنابراین لازم بود، وضعیت فعلی با دوستان‌مان در پاکستان مورد مشورت و بررسی قرار گیرد.

وزیر امور خارجه افزود: مشورت‌های خوبی با دوستان‌مان در پاکستان داشتیم که الحمدالله سفر بسیار موفقی بود. بر آنچه که گذشته است، مروری داشتیم و درباره اینکه در چه مسیر و شرایطی مذاکرات می‌تواند ادامه پیدا کند، صحبت کردیم. به هر حال چهل روز مقاومت قهرمانانه مردم ایران باید باعث شود که بتوانیم حقوق مردم ایران و را استیفا و منافع کشور را تامین کنیم.

وی ادامه داد: عمان، کشوری دوست و نزدیک، ما است و مواضع بسیار خوبی را در این جنگ داشتند. لازم بود دیداری داشته باشیم تا روابط گسترده‌تری با همسایگان‌مان به خصوص در حوزه خلیج فارس ایجاد شود، تا بتوانیم مشکلات موجود را مدیریت کنیم.

عراقچی با تاکید بر اینکه ما و عمان دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستیم، و لازم بود در این خصوص رایزنی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: عبور امن از تنگه هرمز موضوعی مهم و جهانی است و ما و عمان به‌عنوان دو کشور مشرف بر این تنگه، لازم است هماهنگی‌های نزدیکی داشته باشیم تا منافع مشترک تأمین شود. در هر اقدامی که در این زمینه صورت می‌گیرد، منافع ایران و عمان به‌طور مستقیم درگیر است. الحمدالله اشتراک نظر زیادی میان ما و عمان وجود دارد و توافقاتی نیز حاصل شده که مشورت‌ها در سطوح کارشناسی ادامه یابد.

کد مطلب 6812390
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست
    • IR ۰۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مشکل اصلی آمریکا با ایران در مذاکره هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون نداشته است.
      • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سئوال اینجاست که پس چرا جنایت های آمریکا در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه از طریق دادگاه لاهه تاکنون پیگیری نشده است.
    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سئوال اینجاست که پس چرا جنایت های اسرائیل در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه از طریق دادگاه لاهه تاکنون پیگیری نشده است.
      • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        سئوال اینجاست که پس چرا تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل به ایران تاکنون در دادگاه بین المللی پیگیری نشده است؟
    • IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ایران متأسفانه هنوز هم و باز هم از جنایت های آمریکا و متحدانش درس عبرت نگرفته است.
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ فکر می‌کرد ایران مثل عراق است! ترامپ فکر می‌کرد ایران مثل لیبی است!
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      عراقچی در سفر به پاکستان به خاطر باز هم ارسال پیام از طریق اسلام آباد به آمریکا بوده است و متأسفانه دو باره به دنبال مذاکره با آمریکا است.
      • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        ترامپ در سال 97 به صورت غیر قانونی از توافق هسته ای برجام خارج شده است و هم با خروج از توافق هسته ای برجام منشور سازمان ملل را نقض کرده است.
    • IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار غلط می کند ایران را تهدید کند برای نابودی ارتش آمریکا موشک های بالستیک ایران کافی است لازم نیست برای سلاح هسته ای هزینه کنیم.
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار مردم ایران را ترور، بمباران و قتل عام کرده است و باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شود.
    • IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      از سال 1394 تاکنون هزینه کردن برای مذاکره و برجام غلط و اشتباه بوده است. ترامپ جنایتکار، آمریکا را به اسرائیل دوم تبدیل کرده است.
    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      نتیجه مذاکره تجاوز و حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تاسیسات هسته ای ایران با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار بوده است.
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      انگلیس، فرانسه و آلمان بار دیگر نشان دارند که قابل اعتماد نیستند. اروپا هیچ گاه به تعهدات خود پایبند نیست.
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اقدام اسرائیل جنایتکار وحشیانه است. حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با هماهنگی آمریکا جنایتکار انجام شد.
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      حمله رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران با چراغ سبز دولت وحشی آمریکا جنایتکار صورت گرفت.
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      رژیم صهیونیستسی جنایتکار بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است. اقدامات اسرائیل جنایتکار تهدیدی برای کل خاورمیانه است.
    • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار شریک کامل جنایات اسرائیل جنایتکار است. این جنایت و حشیانه صهیونیست ها جنایتکار بدون پاسخ نخواهد ماند.
    • IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. جهان در جنگ تحمیلی هشت ساله هم در مورد جنایت های صدام و حامیانش سکوت بود.
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      دولت جمهوری اسلامی باید بودجه سازمان های بین المللی قطع کند سازمان های بین المللی از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران هستند.
    • IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      جنگ تحمیلی هشت ساله هم سند تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی صدام و حامیانش بوده است
      • IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        ایران اگر در سال 1359 تا 1367 خسارات جنگ تحمیلی هشت ساله دریافت می کرد آمریکا جنایتکار دیگر امروز جرات نمی کرد به ایران تجاوز و حمله کند.
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم ارتش آمریکا نیروی هایش را در منطقه جمع‌آوری کند بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه زیر برد موشک ها و سلاح های ایران هستند.
    • IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکایی ها و اروپایی ها و صهیونیست ها و تروریست ها مورد حمایت مدعیان دروغین حقوق بشر ثابت کردند که بویی از انسانیت نبرده اند.
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      تجاوز آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار به ایران نقض قوانین و منشور سازمان ملل است
    • IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است.
    • IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند.
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      واشنگتن حق حرف زدن در مورد مذاکره با ایران را ندارد و این در حالی است که آمریکا جنایتکار از سال 1394 تاکنون به تعهدات خود در برجام عمل نکرده است.
      • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا ترامپ جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
      • IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        ترامپ خودش بارها اعلام کرده است که تأسیسات هسته ای ایران را نابود کردیم/ سئوال اینجاست که پس مذاکره و توافق بابت چه است
    • IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکایی‌ها دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند. از آمریکایی ها می خواهیم دهان سگ هارشان را در اروپا ببندند.
      • IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        مردم ایران هنوز هم اروپا جنایتکار را دشمن درجه یک خود می داند. اروپا جنایتکار دشمن تاریخی مردم ایران بوده است.
      • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        آمریکا و غرب هیچ غلطی نمی توانند بکنند و ما به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد.
      • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        47 سال است که اروپا ایران را تحریم و تهدید کرده است و تحریم و تهدید می کند پس الان نوبت ایران است که اروپا را در تنگه هرمز تحریم و تهدید کند
      • IR ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        ایران توانایی کنترل تنگه هرمز را دارد و کشتی اروپایی که بدون پرداخت عوارضی نمی تواند وارد تنگه هرمز شود.
      • IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        تجاوز نظامی آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی جنایتکار به ایران علت ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز است
      • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        تنگه هرمز به حالت قبل بازنمی‌گردد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
      • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
        0 0
        اگر می‌خواستیم سلاح هسته‌ای بسازیم تا الان ساخته بودیم اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، کسی نمی‌تواند جلو ما را بگیرد.
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      حتی سلاح هسته ای هم هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار ندارد و مذاکره عراقچی و... با مسئولان آمریکا جنایتکار در عمان و ژنو و... غلط و اشتباه است.
    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ به مردم آمریکا دروغ می‌گوید و زندگی را برای شهروندان دشوار کرده است
    • IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که ترامپ جنایتکار خودش 100 درصد فقط عامل اصلی ناآرامی های اخیر در ایران بوده است.
    • IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      دونالد ترامپ فاسدترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است
    • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آماده دفاع از امنیت ملی ایران در برابر زیاده‌خواهی هستیم. پاسخ تهدید دشمن تهدید است، مذاکره نیست
    • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      حقوق مردم ایران باید در سازمان های بین المللی و در دادگاه لاهه پیگیری شود، نه در اسلام آبان، عمان و مسکو
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      و این در حالی است که رافائل گروسی بی ادب مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار در مورد سلاح اتمی متهم است و نه مدعی چون به خاطر که در مورد بمب اتمی آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی و... سکوت اختیار کرده است
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مشکل اصلی آمریکا و متحدانش از طریق مذاکره حل وفصل نخواهد شد و حل وفصل نمی شود
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران به طور کامل باید تعطیل شود.
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      گروسی هم ثابت کرد و نشان داد که نماینده آمریکا، غرب و اسرائیل بوده است. ایران هم نباید با گروسی همکاری کند.
    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      امکان پیشرفت در مذاکرات وجود ندارد ایران باید مذاکرات اسلام آباد پاکستان را لغو و تعطیل کند
    • IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ دروغگو و دیکتاتور فاسد است
    • IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مستندات جنایات آمریکا و اسرائیل به‌زودی به محاکم داخلی و بین‌المللی برای طرح شکایت ارسال می‌شود.
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آمریکا به‌دنبال خروج از جنگ بدون توافق است
    • IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      الان وقت مذاکره نیست و نوبت گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکا و مزدورانشان
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اگر ۱۰ شرط را نپذیرند، رهبر انقلاب اجازه امضا نخواهند داد
    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ هزاران نفر را کشته است. ترامپ جنایتکار در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است.
    • IR ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار است و هم یک تروریست بوده است. ترامپ جنایتکار قاتل مردم ایران بوده است.
    • IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ باوجود آتش‌بس دوباره ایران را تهدید کرد. ترامپ جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است.
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      حرافی ترامپ جنایتکار هم نتوانست نفت و بنزین را نجات بدهد!
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      جنگ ایران شرم‌آورترین شکست در تاریخ آمریکا بود. تجاوزات آمریکا به کشورهای منطقه ضربه زده است.
    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      وضعیت موجود در تنگه هرمز نتیجه نقض آتش‌بس؛ دزدی دریایی دولت وحشی آمریکا جنایتکار بوده است
    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سئوال اینجاست که پس چرا شورای حکام آژانس هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی در مورد بمب اتمی آمریکا می کند، خفه خون گرفته است و سکوت اختیار کرده است.
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      مسئولان عمان به همراه مسئولان آمریکا جنایتکار در مذاکرات عمان، رم و ژنو به ایران خیانت کردند
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی و هم تروریسم بین المللی هستند
    • IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      کشورهای منطقه از اشتباهات خود درس بگیرند کشورهای منطقه از باج دادن به آمریکا صرف نظر کنند و با ایران وارد تعامل سازنده شوند
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      هیچ‌کس نمی‌تواند به دیپلماسی آمریکا اعتماد کند
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      به چه زبانی بگوییم نمی خواهیم زیر سایه جنگ زندگی کنیم
    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      هدف ترامپ جنایتکار فروپاشی حکومت ایران است. هدف نتانیاهو جنایتکار فروپاشی حکومت ایران است.
    • IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ایران پیشنهاد جداسازی بحران هرمز از مذاکرات هسته‌ای را به آمریکا داد
    • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ایران در پیشنهاد جدید خود به آمریکا خواستار حل بحران تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای شده است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها