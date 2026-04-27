مشکل آب شرب ۲۵ خانوار عشایری خوی رفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضاقلی واثقی در این زمینه اظهار کرد: تأمین آب شرب پایدار برای جامعه عشایری یکی از اولویتهای مهم این اداره است و در همین راستا، پروژه آبرسانی به قشلاق نجیبآباد با هدف رفع مشکل چندینساله کمبود آب شرب در این منطقه اجرا شد.
وی با اشاره به شرایط گذشته این منطقه افزود: خانوارهای عشایری ساکن در این قشلاق طی سالهای گذشته با مشکلات جدی در تأمین آب شرب مواجه بودند و این موضوع علاوه بر ایجاد سختی در زندگی روزمره، بر وضعیت بهداشتی و معیشتی آنان نیز تأثیر منفی گذاشته بود.
رئیس اداره امور عشایری خوی بیان کرد: با برنامهریزی انجامشده و تأمین اعتبارات لازم، عملیات اجرایی این پروژه در دستور کار قرار گرفت و با تلاش مجموعه اداره کل امور عشایر استان و همکاری دستگاههای مرتبط، این طرح در مدت زمان مشخص به بهرهبرداری رسید.
وی با تأکید بر نتایج اجرای این طرح تصریح کرد: با بهرهبرداری از این پروژه، آب شرب سالم و پایدار برای ۲۵ خانوار عشایری فراهم شده و مشکل کمبود آب در این منطقه بهصورت کامل رفع شده است و در ادامه نیز برخی از روستاهای خوی که مشکل آب شرب دارند، مشکل آنها نیز با تامین اعتبار و زیرساخت مناسب حتما رفع خواهد شد.
واثقی خاطرنشان کرد: اجرای چنین طرحهایی در مناطق عشایری علاوه بر بهبود کیفیت زندگی، نقش مهمی در تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرتهای ناخواسته دارد و این اداره تلاش میکند روند خدماترسانی به جامعه عشایری را ادامه دهد.
