تلاش برای تسریع در اجرای طرح رینگ شرقی آبرسانی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه در نشستی با حضور حسین محمدزاده دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی آخرین وضعیت اجرایی این طرح مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع موانع پیش‌روی آن در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در این نشست با تبیین اهمیت این طرح، اتصال منابع مختلف تأمین آب را یکی از مزیت‌های کلیدی رینگ شرقی عنوان کرد و افزود: با تکمیل این پروژه، توزیع آب در شهر تبریز به‌صورت یکنواخت انجام شده و با ایجاد پیوستگی بین منابع، امکان مدیریت بهینه شبکه فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: این یکپارچگی نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی، به‌ویژه در مناطقی که تأمین آب از طریق چاه‌ها انجام می‌شود خواهد داشت.

مجری طرح آبرسانی از زرینه‌رود هم با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح اظهار کرد: رینگ شرقی تبریز با هدف تأمین آب شرب شمال‌شرق شهر، به طول ۱۶.۲ کیلومتر در حال اجرا است که این مسیر، دو مخزن مهم باسمنج و باغمیشه را به یکدیگر متصل می‌کند.

رضا اللهیاری افزود: پیشرفت فیزیکی طرح در حال حاضر به حدود ۸۰ درصد رسیده، اما در بخش‌هایی از مسیر به طول حدود ۳.۴ کیلومتر، وجود معارضات محلی موجب توقف عملیات اجرایی شده است.

حسین محمدزاده، دادستان مرکز آذربایجان‌شرقی، با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فنی شرکت آب منطقه‌ای استان، این مجموعه را یکی از دستگاه‌های مؤثر در پیشبرد طرح‌های زیربنایی دانست و اظهار کرد: دستگاه قضائی در چارچوب قانون از اجرای این پروژه حمایت خواهد کرد تا این طرح که از جمله کلان‌طرحهای استان به شمار می‌رود، در خدمت‌رسانی به مردم در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

تکمیل طرح رینگ شرقی تبریز به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی در ارتقای تاب‌آوری شبکه آبرسانی، می‌تواند ضمن بهبود توزیع آب، نقش مؤثری در مدیریت منابع و کاهش فشار بر آب‌های زیرزمینی ایفا کند.