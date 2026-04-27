رشد ۵۶ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نیرو از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا چهارم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در مجموع ۲۹ میلیارد و ۷۱۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای کشور شده است.

این میزان ورودی در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۹ میلیارد مترمکعب بوده که نشان‌دهنده رشد ۵۶ درصدی ورودی آب به سدها در سال جاری است.

در همین بازه زمانی برای تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و نیازهای زیست‌محیطی ۱۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است.

حجم خروجی آب از سدها در مدت مشابه سال قبل ۱۶ میلیارد و ۵۱۰ میلیون مترمکعب بوده که بیانگر افزایش حدود ۲ درصدی رهاسازی آب در سال جاری است.

در حال حاضر ۳۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای کشور ذخیره شده است.

بر این اساس ۶۱ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۳۹ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سدها در چهارم اردیبهشت سال گذشته ۲۷ میلیارد و ۱۰ میلیون مترمکعب بوده است.

مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر نشان می‌دهد میزان آب ذخیره‌شده در سدهای کشور نسبت به روز مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته است.