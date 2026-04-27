  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۱

تداوم نقض آتش‌بس در لبنان؛ حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سه شهرک

رژیم صهیونیستی در تازه ترین مورد نقض آتش بس، شهرک‌های الغندوریة، زوطر الشرقیة و مجدل سلم در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی و پهپادی قرار داد.

به گزارش خبرگزار مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، رژیم صهیونیستی در تازه ترین مورد نقض آتش بس، دو شهرک الغندوریة و زوطر الشرقیة در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد.

رژیم صهیونیستی همچنین شهرک مجدل سلم را در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد.

این تحولات در حالی است که حزب الله اعلام کرد یک دستگاه بولدوزر نظامی D۹ را که در حال تخریب خانه ها در بنت جبیل بود، با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب الله درباره این عملیات آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و تخریب خانه‌ها در روستاهای جنوب لبنان، ساعت ۱۳:۳۰ امروز دوشنبه، ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، رزمندگان مقاومت اسلامی یک بولدوزر نظامی D۹ اسرائیل را که در حال تخریب خانه‌ها در شهر بنت جبیل بود، با پهپادهای انفجاری و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

همچنین رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۴ امروز دوشنبه تانک مرکاوا دشمن اسرائیلی را در شهرک القنطره با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و ضربات مهلکی وارد کردند.

کد مطلب 6813059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها