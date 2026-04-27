به گزارش خبرگزار مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، رژیم صهیونیستی در تازه ترین مورد نقض آتش بس، دو شهرک الغندوریة و زوطر الشرقیة در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد.

رژیم صهیونیستی همچنین شهرک مجدل سلم را در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داد.

این تحولات در حالی است که حزب الله اعلام کرد یک دستگاه بولدوزر نظامی D۹ را که در حال تخریب خانه ها در بنت جبیل بود، با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب الله درباره این عملیات آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط دشمن اسرائیلی و تخریب خانه‌ها در روستاهای جنوب لبنان، ساعت ۱۳:۳۰ امروز دوشنبه، ۲۷ آوریل ۲۰۲۶، رزمندگان مقاومت اسلامی یک بولدوزر نظامی D۹ اسرائیل را که در حال تخریب خانه‌ها در شهر بنت جبیل بود، با پهپادهای انفجاری و به صورت مستقیم هدف قرار دادند.

همچنین رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۴ امروز دوشنبه تانک مرکاوا دشمن اسرائیلی را در شهرک القنطره با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و ضربات مهلکی وارد کردند.