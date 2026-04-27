اشتغال مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر در زنجیره صنعت کفش تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز دوشنبه به همراه رئیس اتاق اصناف تبریز و همچنین معاون امور صنایع و معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت این ادارهکل در بازدید از یک واحد تولید زیره کفش در شهرک صنعتی شهید آلهاشم با اشاره به جایگاه ممتاز تبریز و استان در صنعت کفش کشور اظهار کرد: آذربایجان شرقی کاملترین زنجیره تولید کیف و کفش کشور را در اختیار دارد و صنعت کفش یکی از مهمترین بخشهای تولیدی، اشتغالآفرین و تجاری استان محسوب میشود.
وی افزود: در تبریز، علاوه بر فروشگاههای عرضهکننده، بیش از ۱۲ رسته تخصصی در زنجیره تولید کفش فعالیت دارند که از تولید مواد اولیه و زیره کفش تا مراحل مختلف تولید و عرضه را شامل میشود.
پرنیان ادامه داد: نزدیک به ۱۵ واحد تولیدی صنفی در زمینه تولید زیره کفش فعال هستند و بیش از ۳۰ هزار نفر به صورت مستقیم در زنجیره تولید کفش تبریز اشتغال دارند که این موضوع اهمیت راهبردی این صنعت را نشان میدهد.
مدیرکل صمت آذربایجان شرقی تأکید کرد: تقویت هرچه بیشتر زنجیره تولید کفش، حمایت از واحدهای فعال، توسعه بازار و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان از اهداف جدی و اولویتهای سازمانی این ادارهکل است.
