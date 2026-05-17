صدور ۴۵ مجوز واردات مواد اولیه برای صنایع آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان از صدور ۴۵ فقره مجوز واردات مواد اولیه خطوط تولید برای صنایع آذربایجان شرقی از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری تاکنون خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این مجوزها در چارچوب مصوبه حمایتی شورای تأمین استان صادر شده است، اظهار کرد: هدف از این اقدام پشتیبانی از واحدهای تولیدی و کمک به تداوم فعالیت خطوط تولید در استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: عمده گروه‌های کالایی این مجوزها شامل مواد پتروشیمی، ورق‌های فولادی و آلومینیومی، ورق‌های الکتریکی، انواع مواد شیمیایی، مواد اولیه صنایع غذایی و نخ پلی‌استر است که برای تأمین نیاز صنایع استان وارد می‌شود.

پرنیان همچنین با اشاره به ادامه روند بررسی درخواست‌ها گفت: در حال حاضر پرونده ۲۱ متقاضی دیگر نیز در دست بررسی کارشناسان اداره‌کل صمت استان قرار دارد تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

وی تأکید کرد: پایداری تولید و حفظ اشتغال در شرایط اقتصادی فعلی از مهم‌ترین دلایل تصویب این مصوبه حمایتی در شورای تأمین استان است و مجموعه صمت آذربایجان شرقی با تمام ظرفیت برای رفع موانع تولید و تأمین نیاز واحدهای صنعتی تلاش می‌کند.