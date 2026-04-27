عضویت ایران در هیئت رئیسه NPT با وجود مخالفت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز برگزاری کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، جمهوری اسلامی ایران بهعنوان معاون رئیس این کنفرانس و عضو هیئت رئیسه انتخاب شد.
با وجود تلاشهای گسترده کشورهای غربی به رهبری آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای ممانعت از انتخاب کشورمان، جمهوری اسلامی ایران به عضویت هیئترئیسه این کنفرانس کلیدی در حوزه خلع سلاح هستهای درآمد.
کنفرانس بازنگری خلع سلاح هستهای از مهمترین نشستهای بینالمللی در حوزه خلع سلاح، عدم اشاعه و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای به شمار میرود و با مشارکت دولتهای عضو، به بررسی روند اجرای تعهدات کشورها در چارچوب رژیمهای بینالمللی خلع سلاح هستهای میپردازد. این کنفرانس بستری برای ارزیابی پیشرفتها، چالشها و خلأهای موجود در مسیر تحقق خلع سلاح هستهای، بهویژه تعهد قدرتهای هستهای به نابودی زرادخانههای هستهای خود، فراهم میکند.
جمهوری اسلامی ایران همواره در مجامع بینالمللی بر ضرورت خلع سلاح کامل، قابل راستیآزمایی و غیرقابل بازگشت هستهای تأکید کرده و در عین حال، حق غیرقابل انکار کشورها برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را از اصول بنیادین حقوق بینالملل دانسته است. حضور ایران در هیئترئیسه این کنفرانس، علاوه بر اهمیت دیپلماتیک، بیانگر جایگاه فعال کشورمان در مباحث مربوط به خلع سلاح هستهای و مقابله با رویکردهای گزینشی و تبعیضآمیز در این حوزه است.
نظر شما