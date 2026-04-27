افزایش تلفات حمله تروریستی در کلمبیا به ۲۰ کشته و ۳۶ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مقامات کلمبیا پس از انفجار بمب در مسیر اتوبوس غیرنظامیان در بزرگراه پان-آمریکن، ۳ روز عزای عمومی در کائوکا اعلام کردند.
اوکتاویو گوزمن فرماندار کائوکا در این خصوص گفت که یک بمب کنار جادهای در جنوب غربی کلمبیا منفجر شد و ۲۰ نفر از جمله ۱۵ زن را کشت و ۳۶ نفر دیگر را زخمی کرد.
فرماندار کائوکا در رسانه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: آنچه اتفاق افتاد، وحشیانه ترین و بی رحمانهترین حمله علیه جمعیت غیرنظامی در ده ههای اخیر در بخش کائوکا است.
دیروز اعلام شد که وسیله ای انفجاری در مسیر پانآمریکن در منطقه ال تونل کار گذاشته شده و انفجار آن تمام خودروهای مجاور را درگیر کرد.
درگیری بین باندهای مواد مخدر در کلمبیا و در عین حال، درگیری آنها با دولت مرکزی اغلب به کشته شدن مردم و اقدامات تروریستی علیه پلیس منجر می شود.
