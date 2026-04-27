۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵

اخبار تأیید نشده درباره معرفی «علی الزیدی» به عنوان نخست‌وزیر عراق

رسانه‌های عربی به نقل از مقام‌های ارشد چارچوب هماهنگی شیعیان عراق اعلام کردند که توافق درباره معرفی علی الزیدی به عنوان نخست‌وزیر این کشور حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یکی از مقام های ارشد چارچوب هماهنگی گروه های شیعه عراق اعلام کرد که این گروه امروز برای معرفی شخص مورد نظر خود برای پست نخست وزیری در مقر حکومت در بغداد تشکیل جلسه خواهد داد.

این مقام ارشد چارچوب هماهنگی شیعیان در مصاحبه با الجزیره افزود که توافق درباره نامزدی «علی الزیدی» برای سمت نخست وزیری عراق حاصل شده است.

خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در بغداد هم اعلام کرد که مقام های ارشد چارچوب هماهنگی از جمله محمد شیاع السودانی، نوری المالکی و فالح الفیاض درباره معرفی علی الزیدی به عنوان نخست وزیر عراق توافق کرده اند. 

به گفته خبرنگار المیادین، نشست امروز السودانی و المالکی در خانه فالح الفیاض رئیس هیئت حشد شعبی برگزار شده و قرار است که الزیدی به عنوان نخست وزیر به «نزار آمیدی» رئیس جمهور عراق معرفی خواهد شد تا مأمور به تشکیل کابینه شود.

برخی منابع خبری اعلام کردند که نشست چارچوب هماهنگی شیعیان ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب به وقت بغداد برگزار و اسم علی الزیدی که یک سیاستمدار و بازرگان است، به عنوان نامزد نخست وزیر به «نزار آمیدی» تحویل داده خواهد شد.

چارچوب هماهنگی شیعیان تا کنون چند بار برای تعیین نامزد نخست وزیر عراق تشکیل جلسه داده و درباره یک شخص که مورد اجماع همه طرف ها باشد، به توافق نرسیده است.

    IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
      ان شاالله که خیر باشه‌ ...... امروز شیعه در راس نخست وزیری عراق قرار داده ....💖💖💖

