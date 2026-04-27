به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رییسکل این نهاد نظارتی در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز اعلام کرد: با اجرای این سیاستِ دولت، ثبات نسبی در بازار ارز برقرار شد و تأمین کالاهای اساسی با روندی مناسب و قابلقبول پیش رفته است.
همتی با تأکید بر وظیفه اصلی بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم، خاطرنشان کرد: در کنار مهار تورم، توجه به تأمین ارز و اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی تلاش میکند در چارچوب امکانات و مقررات، نقش حمایتی خود را بهخوبی ایفا کند.
رییس هیات عالی بانک مرکزی با تشریح اختیارات این بانک در قانون جدید، اظهار داشت: طراحی و اجرای سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بهمنظور نیل به اهداف مندرج در قانون، بر عهده بانک مرکزی است و این بانک با بهکارگیری ابزار و سیاستهای در اختیار خود، در تلاش است تا با توجه به آثار جنگ و تحریم، تحولات و روندهای کلان اقتصادی را مدیریت و کنترل کند.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی کشور، گفت: هماهنگی و همافزایی میان دولت، مجلس، بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاستگذار، شرط لازم برای موفقیت سیاستهای پولی و ارزی است. به گفته وی، هرگونه تصمیمگیری در حوزه منابع و مصارف ارزی و ریالی، اگر بدون هماهنگی و ملاحظه آثار متقابل بر بازار پول و ارز باشد، میتواند ثبات نسبی ایجادشده را تحتتأثیر قرار دهد.
همچنین در این جلسه، رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیدگاهها و نقطهنظرات خود را درباره آخرین وضعیت مسائل اقتصادی، پولی و ارزی کشور مطرح کردند و بر ضرورت مدیریت صحیح و هدفمند منابع، ارتقای انضباط مالی و حمایت از سیاستهای تقویتکننده ثبات اقتصادی تأکید کردند.
نظر شما