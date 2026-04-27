به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترکی با محوریت تعزیرات حکومتی پلدختر با حضور کارکنان این سازمان، دادستان پلدختر و بازرسین جهاد کشاورزی استان و شهرستان برگزار شد.
وی گفت: این گشت مشترک منجر به تشکیل چند فقره پرونده برای واحدهای متخلف شد که برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: در جریان این بازدیدها و با حکم دادستان، یک واحد صنفی توزیع مرغ به دلیل گرانفروشی و عدم صدور فاکتور، پلمب شد.
شاهی، گفت: این اقدامات در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تخلفات اقتصادی در بازار صورت میگیرد.
