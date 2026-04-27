به گزارش خبرنگار مهر، رقیه سلطانی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر افزود: این طرح در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه و با رویکرد افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در بخش باغبانی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: مدیریت باغبانی استان به منظور ترویج ارقام تجاری و اصلاح ساختار نخلستان‌های سنتی، به صورت مشارکتی با نخلداران اقدام کرده است.

سلطانی ادامه داد: برای اجرای این طرح در سطح ۳۵ هکتار، مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص یافته است تا ضمن توسعه کشت ارقام اقتصادی، زمینه ارتقای مدیریت نخلستان‌ها نیز فراهم شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تأکید کرد: تلاش می‌شود با بهبود عملکرد و ارتقای کیفیت محصول، زمینه اقتصادی شدن نخلستان‌ها و تثبیت اشتغال نخلداران استان فراهم شود.