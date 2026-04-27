حجت الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقابل همیشگی جبهه خیر و شر از ابتدای خلقت، بیان کرد: دشمنان داخلی و خارجی همواره با شیطنتهای خود مانعی برای رسیدن بشر به کمال و آرامش بودهاند.
وی با بیان اینکه امروز نیز این تقابل با شفافیت بیشتری در عالم رخ داده است، افزود: تمام قدرتهای اقتصادی و تمام دشمنان، که رویکرد سان لذتگرایی و دنیاگرای است در مقابل پیروان ارزشهای الهی به مکر و حیله روی آوردهاند.
حجتالاسلام سالاری به تحریمهای چند ساله علیه کشور و خودکفایی ایران اشاره کرد و گفت: امروز دنیا مشاهده میکند که حق و باطل کجاست و این مسئله باعث جلوه گر شدن خوبان و بدان عالم شده است.
وی در خصوص بازی لوگوی ترامپ که فرهنگ غرب را هم به چالش کشیده است، تاکید کرد: در صورت مجاهدت مومنان قدرت الهی در ساحتهای مختلف جبهه حق را پیروز میکند، همانگونه که خداوند شنهای طبس را مامور کرد و دشمن را در اصفهان نیز با باران و خاک سرافکنده نمود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پاسخ به تکلیف مردم در زمان آتشبس، گفت: رهبر عزیزمان از واژه «آتشبس» استفاده نکردند، بلکه فرمودند «سکوت میدان نبرد».
وی با بیان اینکه ذات شیطان پلیدی و فریب است و برای این آمده که بُرد خود را از صحنه داشته باشد، افزود: دشمن برای فریب افکار عمومی دنیا آمده است، لذا ما باید تمام تاکتیکها و راهبردهای خود را بر این اصل قرار دهیم که شیطان دشمن ماست و با دید دشمنی به او نگاه کنیم، چرا که تعهدی ندارد و به دنبال دستاورد سازی است.
حجتالاسلام سالاری، دقت در شیطنت های شیطان را از مسائل مورد اهمیت در شرایط فعلی دانست و گفت: نباید غفلت کرد، چرا که دشمن امروز تمام تمرکز خود را در حوزه دیپلماسی، جنگ رسانهای و روانی قرار داده و این مسئله نیازمند یک فهم و اقدام همگانی است.
وی با اشاره به توییتهای یک انسان غیرارزشی و غیرانسانی مانند ترامپ، گفت: نباید به اینگونه توییتهای دشمن توجه کرد و لازمه این امر، گفتگوی مسئولان در یک تراز و حد لازم با مردم است تا عموم جامعه، اعتنا به توییتهای این انسان غیرارزشی نکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: مردم در این زمانه نیاز دارند مطالبی را بشنوند و مسئولان باید بیشتر با مردم حرف بزنند، چرا که دشمن به دنبال به هم پاشیدگی این انسجام است.
وی به تاکید قرآن بر همبستگی و صف کشیدن اشاره کرد و گفت: پویشهایی مانند «جان فدا» نوعی رزمایش در برابر دشمن است.
حجتالاسلام سالاری با اشاره به عبور این پویش از ۳۰ میلیون نفر، افزود: بسیار مفتخریم که در ۳۶ نقطه شهری و ۶۵ نقطه روستایی، هر شب تجمعاتی برگزار میشود و ۲۰۰ موکب خدمت رسانی فعالیت میکنند که ۷۵ موکب از این تعداد، تبیینی هستند.
وی بیان کرد: امروز تجمعات به اجتماعات و خدمات عمومی تبدیل و باعث ارتقای کیفیت حضور مردم در کف خیابان شده است که دشمنان را ناامید کرده است.
حجت الاسلام سالاری با بیان اینکه امروز دشمنشناسی مردم رشد کرده و پای کار بودن ولایت ارتقا یافته است، افزود: بعد از شهادت رهبری، رشد جدیدی در گفتمان انقلاب اسلامی شکل گرفته است.
