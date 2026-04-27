۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

حمله پهپادی حزب الله به دو مقر نظامیان صهیونیست در «الناقوره»

حزب الله در ادامه پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، دو مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شهرک الناقوره در جنوب لبنان با پهپادهای انفجاری هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه الاعلام الحربی، حزب الله لبنان اعلام کرد که دو مکان تجمع نیروها و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک الناقوره در جنوب لبنان با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.

در بیانیه حزب الله درباره این عملیات آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و پاسخ به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملات تجاوزکارانه به روستاهای جنوب لبنان و شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان، مجاهدان مقاومت اسلامی ساعت ۱۷:۳۰ عصر دوشنبه دو مرکز تجمه نظامیان صهیونیست را در شهرک الناقوره با دو پهپاد انفجاری هدف قرار داده و تلفات و خسارات قطعی به آنها وارد کرده است.

حزب الله همچنین اعلام کرد که امروز یک دستگاه بولدوزر نظامی D۹ را که در حال تخریب خانه ها در بنت جبیل بود، با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

همچنین رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۴ امروز دوشنبه تانک مرکاوا دشمن اسرائیلی را در شهرک القنطره با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و ضربات مهلکی وارد کردند.

