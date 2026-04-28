وحشت تل آویو از سلاح حزب الله که راه حلی برای آن وجود ندارد 

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به روزنامه معاریو گفت که ارتش تل آویو واکنش واقعی به تهدیدات پهپادهای بمب‌گذاری شده حزب الله ندارد، به ویژه پهپادهایی که از فیبر نوری برای کنترل الکترونیکی آنها استفاده می شود.

این منبع نظامی به حادثه‌ای اشاره کرد که در آن یک نظامی تیپ هفتم زرهی در جنوب لبنان بر اثر حمله پهپاد بمب‌گذاری شده حزب الله به هلاکت رسیده و نیروهای امداد هوایی که برای تخلیه مجروحان آمده بودند، با پهپاد دیگری هدف قرار گرفتند.

حملات اخیر حزب الله که روزانه با استفاده از پهپادهای بمب‌گذاری شده و متصل به فیبر نوری انجام می‌شود، نگرانی ارتش صهیونیستی را برانگیخته و این رژیم در مقابله با این پهپادها ناتوان است.

رسانه‌های عبری به نقل از نظامیان رژیم صهیونیستی به اقدامات ناکافی مانند نصب تور در اطراف مواضع خود اشاره می‌کنند که با توجه به کنترل پهپادهای مذکور تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از موفقیت عملیات پهپادی حزب الله ندارد.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که تهدید پهپادهایی که حزب الله لبنان به صورت تقریباً روزانه پرتاب می‌کند، چالش بزرگی برای نیروهای صهیونیستی در جنوب لبنان است.

این رادیو فاش کرد که انجمن فرماندهی عالی ارتش در رامات داوید این موضوع را بررسی کرده است. فرمانده تیپ توپخانه ۲۸۲ در این جلسه اذعان کرد که تهدید پهپادها یک چالش عملیاتی بزرگ است که ارتش با آن روبرو است.

فرماندهان یگان‌های رزمی ارتش صهیونیستی از کمبود ابزارهای موجود برای مقابله با این تهدید ابراز نارضایتی کردند. تنها دستورالعمل‌هایی که این نیروها دریافت می‌کنند، آماده باش کامل و شلیک به پهپادهایی است که دیده می‌شود.

فرماندهان ارتش اسرائیل اذعان کردند که بدون ابزارهای کافی برای مقابله با این تهدید وارد جنگ در لبنان شده اند. این در حالی است که بنا به گفته این فرماندهان، آنها بعد از مشاهده این پهپادها در جنگ روسیه و اوکراین و همچنین پس از عملیات ۷ اکتبر، زمان کافی را برای بررسی این پدیده داشته اند.