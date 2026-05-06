۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

چین: امیدواریم ایران و آمریکا از تشدید تنش جلوگیری کنند

سخنگوی وزارت خارجه چین در سخنانی اعلام کرد: امیدواریم ایران و آمریکا از تشدید تنش جلوگیری کرده و اختلافات را از طریق گفتگو حل و فصل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، «لین جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: موضع چین در مورد وضعیت تنگه هرمز روشن است. ما امیدواریم که طرف‌ های مرتبط در این خصوص (ایران و آمریکا) با احتیاط عمل کنند، از تشدید بیشتر تنش‌ ها جلوگیری کنند، اختلافات را از طریق گفتگو حل و فصل کنند و به زودی صلح و آرامش را در تنگه برقرار کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین سپس ادامه داد: پکن به تلاش برای کاهش تنش در این منطقه ادامه خواهد داد و تمام تلاش خود را برای محافظت از ایمنی و امنیت کشتی‌ ها و خدمه چینی به کار خواهد گرفت.

«لین جیان» سپس افزود: اوضاع در تنگه هرمز همچنان پرتنش است. تنها از طریق برقراری آتش‌بس زودهنگام و کامل می‌ توان شرایط لازم برای کاهش تنش ها را فراهم کرد. باید به حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای ساحلی احترام گذاشته شود، نگرانی‌ های منطقی کشورهای منطقه جدی گرفته شود و منافع مشروع جامعه بین‌ المللی حفظ شود. چین به تلاش برای کاهش تنش در آنجا ادامه خواهد داد.

