رجایی: تکمیل محور دیلم–هندیجان در دستور کاراست

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی عصر دوشنبه در بازدید از پروژههای حوزه راه و عمران شهری شهرستان دیلم با حضور فرماندار دیلم، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر فنی، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری و سایر مسئولان استانی و محلی ، اظهار داشت: محورهای ورودی استان بوشهر از سمت استانهای خوزستان، فارس و هرمزگان با چالشهای جدی ایمنی روبهرو هستند و اغلب این مسیرها دوطرفه، دارای ترافیک بالا و محل وقوع بخش قابل توجهی از تصادفات هستند.
معاون عمرانی استاندار بوشهر افزود: براساس تحلیلهای کمیسیون ایمنی حملونقل استان، بیشترین سوانح در محورهای ورودی رخ میدهد؛ مسیرهایی که مسافرپذیر هستند و برخی رانندگان با آن ناآشنا بوده یا ظرفیت راه پاسخگوی حجم تردد نیست.
رجایی بیان کرد: در استان بوشهر ۸ محور بزرگراهی در دست ساخت داریم که محورهای کمربندی دیلم و دیلم–هندیجان حدود ۲۰ درصد مجموع پروژهها را شامل میشود.
وی گفت: خوشبختانه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا در کمربندی دیلم فعال است و امروز طی بازدید مشترک، تصمیم بر این شد مسائل فنی این پروژه بهسرعت تعیین تکلیف شود تا با تمرکز بر تأمین منابع مالی، روند اجرا شتاب گیرد.
معاون استاندار بوشهر درباره وضعیت محور دیلم–هندیجان گفت: این طرح با مشکلات قراردادی مواجه است و هدف از بازدید امروز بررسی میزان تحقق وعدههای وزارت راه و شهرسازی بود، قرارداد موجود باید سریع تعیین تکلیف و پروژه فعال شود تا با توجه به زیرساختهای فراهمشده، اجرای آن سرعت گیرد.
رجایی ابراز امیدواری کرد: اگر محور دیلم–هندیجان و کمربندی دیلم ظرف حداکثر ۱۸ ماه تکمیل شود، ورودی استان بوشهر از سمت خوزستان به یک محور بزرگراهی تبدیل خواهد شد که هم موجب تسهیل تردد و هم افزایش ایمنی میشود.
