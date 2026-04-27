تأکید استاندار قم بر تبیین دقیق جنایات دشمنان در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو عصر دوشنبه در دیدار با بازماندگان خانواده شهید عباسی ولدی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این خانواده بر ضرورت تبیین صحیح وقایع و روشنگری در خصوص جنایات دشمنان تأکید کرد.
وی در این دیدار که با حضور فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم در منزل حجتالاسلام والمسلمین عباسی ولدی برگزار شد، گفت: بازگویی دقیق و مستند از حوادث تلخ و اقدامات جنایتکارانه دشمن، نقش مهمی در تقویت روحیه مقاومت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه دارد.
استاندار قم افزود: در شرایطی که دشمنان با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای به دنبال تحریف واقعیتها هستند، روایت صحیح و بهنگام از مظلومیت شهدا و جنایات صورتگرفته، میتواند بسیاری از این توطئهها را خنثی کند.
وی با اشاره به ابعاد فاجعهبار حمله اخیر به یک منطقه مسکونی در شهرستان کرج اظهار داشت: در این اقدام غیرانسانی، جمعی از اعضای این خانواده، شامل کودکان، سالمندان و دیگر افراد بیگناه، به شهادت رسیدند که این امر بیانگر اوج قساوت و خباثت دشمنان است.
بهنامجو گفت: خانوادههای معظم شهدا با صبر، استقامت و تبیین جایگاه والای شهادت، نقش مؤثری در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی ملی ایفا میکنند.
وی ادامه داد: توجه به فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال درست مفاهیم آن به نسلهای آینده، از ضروریات جامعه امروز است و باید با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و رسانهای، این مهم به شکل شایسته دنبال شود.
گفتنی است در حمله اخیر دشمن آمریکایی صهیونیستی به یکی از مناطق مسکونی شهرستان کرج، پدر، خواهر، برادر، داماد و چهار نوه خانواده شهید عباسی ولدی به مقام والای شهادت نائل شدند.
