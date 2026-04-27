به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی عصر دوشنبه در بازدید از پروژههای شاخص عمرانی شهرستان دیلم با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای تأمین آب شرب این شهرستان اظهار کرد: چند طرح مهم در این حوزه در حال اجراست که از جمله آنها انتقال آب از خارج استان توسط شرکت آب و فاضلاب و نیز تکمیل مخزن ۲ هزار مترمکعبی ذخیره آب شهر امام حسن است.
وی افزود: مخزن اصلی تکمیل شده و اقدامات باقیمانده شامل دیوارکشی و تأسیسات جانبی است که تأکید شد پیش از آغاز فصل گرم به بهرهبرداری برسد.
معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر شهر امام حسن، تأمین پایدار آب روستاهای اطراف را نیز تقویت میکند.
رجایی همچنین از پروژههای عمران شهری در شهرهای دیلم و امام حسن بازدید کرد و گفت: شهرداری امام حسن اقدامات قابل توجهی آغاز کرده و پروژه جدید در محور شهری از نظر تردد، مبلمان شهری و توسعه شهر مؤثر است.
وی افزود: این طرح با مشکلات مالی مواجه است که انتظار میرود با تأمین بموقع منابع مالی، پروژه طی حداکثر شش ماه آینده تکمیل و به مردم ارائه شود.
بوشهر- معاون عمرانی استاندار بوشهر بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای حوزه آب شرب شهرستان دیلم تأکید کرد.
