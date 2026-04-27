  1. استانها
  2. بوشهر
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

معاون استاندار بوشهر: تکمیل پروژه‌های حوزه آب شهرستان دیلم تسریع شود

بوشهر- معاون عمرانی استاندار بوشهر بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های حوزه آب شرب شهرستان دیلم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی عصر دوشنبه در بازدید از پروژه‌های شاخص عمرانی شهرستان دیلم با تأکید بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های تأمین آب شرب این شهرستان اظهار کرد: چند طرح مهم در این حوزه در حال اجراست که از جمله آن‌ها انتقال آب از خارج استان توسط شرکت آب و فاضلاب و نیز تکمیل مخزن ۲ هزار مترمکعبی ذخیره آب شهر امام حسن است.

وی افزود: مخزن اصلی تکمیل شده و اقدامات باقی‌مانده شامل دیوارکشی و تأسیسات جانبی است که تأکید شد پیش از آغاز فصل گرم به بهره‌برداری برسد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر شهر امام حسن، تأمین پایدار آب روستاهای اطراف را نیز تقویت می‌کند.

رجایی همچنین از پروژه‌های عمران شهری در شهرهای دیلم و امام حسن بازدید کرد و گفت: شهرداری امام حسن اقدامات قابل توجهی آغاز کرده و پروژه جدید در محور شهری از نظر تردد، مبلمان شهری و توسعه شهر مؤثر است.

وی افزود: این طرح با مشکلات مالی مواجه است که انتظار می‌رود با تأمین بموقع منابع مالی، پروژه طی حداکثر شش ماه آینده تکمیل و به مردم ارائه شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها