مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر، اظهار کرد: برنامه‌های دهه کرامت امسال با هدف ترویج سبک زندگی اهل‌بیت (ع) و تقویت پیوندهای معنوی در میان جامعه هدف بهزیستی تدوین شده است.

وی با اشاره به زمان برگزاری این ایام افزود: دهه کرامت از ۳۰ فروردین تا ۹ اردیبهشت‌ماه همزمان با سالروز میلاد حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای بهره‌مندی معنوی است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ادامه داد: در این ایام برنامه‌هایی همچون جشن میلاد امام رضا (ع) با حضور خدام حرم رضوی، ضیافت ویژه برای مددجویان و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی در دستور کار قرار دارد.

درویشی از اجرای پویش «خدمت کریمانه» خبر داد و گفت: در قالب این طرح، خدمات مشاوره‌ای رایگان، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با هدف ارتقای سلامت روان جامعه هدف ارائه می‌شود.

وی همچنین به برگزاری جشن «دختران آفتاب» ویژه روز دختر و حضور خدام رضوی در مراکز بهزیستی اشاره کرد و افزود: در این برنامه‌ها تلاش می‌شود فضای معنوی و نشاط اجتماعی برای مددجویان فراهم شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه‌ها با هدف تقویت امید اجتماعی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و گسترش تعامل با آستان قدس رضوی دنبال می‌شود.