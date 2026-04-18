به گزارش خبرنگار مهر، جواد شفیعی ثابت شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه ها، ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت، میلاد حضرت معصومه(س) و حضرت امام رضا(ع)، اظهار کرد: در دهه کرامت سال جاری، کانون‌های خدمت رضوی استان گیلان در قالب ۴۰ سرفصل، بیش از ۲۰۸ برنامه فرهنگی و خدمات اجتماعی را در شهرستان‌های مختلف استان با مشارکت ۸۸۸ نفر از یاوران و خادمیاران رضوی برگزار می‌کنند.

وی با بیان اینکه بخشی از این برنامه‌ها با رویکرد حمایتی و اجتماعی اجرا می‌شود، افزود: با اعتباری بالغ بر ۸۱۰ میلیون تومان و با مساعدت مرکز امور بانوان بنیاد کرامت آستان قدس رضوی و پیگیری خادمیاران رضوی کانون تخصصی حقوقی و صلح و سازش استان گیلان که به حساب ستاد دیه استان واریز شده است، زمینه آزادی ۸ نفر از مادران و بانوان زندانی جرایم مالی غیرعمد فراهم می‌شود.

شفیعی ثابت همچنین از اجرای طرح «شکوه مادری» خبر داد و گفت: در این طرح، از ۸۸ نفر از مادرانی که فرزند سوم و بالاتر آن‌ها طی یک سال اخیر متولد شده‌اند، در راستای پویش «ایران جوان بمان» و به همت کانون تخصصی بانوان و خانواده خدمت رضوی استان تجلیل به عمل می‌آید.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی گیلان با اشاره به فعالیت‌های زیارتی افزود: تجلیل از همیاران رضوی که با همکاری آنان و مؤسسه موقوفه زائر، در سال گذشته بیش از ۴۰۰ زائر اولی از استان گیلان به مشهد مقدس اعزام شدند نیز در این ایام انجام می‌شود.

وی در ادامه به برنامه‌های حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: در راستای پویش «قرار مقاومت» و در مسیر دفاع از آرمان‌های ملی ایرانیان و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، کاروان‌های سلامت، طرح‌های «نذر شفا» و «نذر خون» و همچنین ارائه خدمات مشاوره روان‌شناسی توسط کانون تخصصی سلامت، مشاوره و مددکاری خدمت رضوی در ۸ شهرستان استان اجرا خواهد شد.

شفیعی با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی نیز سهم مهمی در این ایام دارند، تصریح کرد: معاونت فرهنگی کانون‌های خدمت رضوی با برگزاری شب شعر «رواق دعبل»، دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی و برگزاری ۸ جلسه تبیینی با محوریت مبارزه خستگی‌ناپذیر، این برنامه‌ها را در قالب کانون‌های ایثار و شهادت و تبلیغ دینی دنبال می‌کند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی گیلان با اشاره به سایر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده خاطرنشان کرد: برگزاری جشن‌های شب ولادت امام رضا(ع)، فعالیت در ۸۸ کانون محله‌ای در مساجد استان، توزیع ۳۸ هزار بسته متبرک رضوی، پشتیبانی از کاروان‌های «زیر سایه خورشید»، برپایی ۴ چایخانه رضوی در شهرستان‌های تالش، فومن، لنگرود و آستانه اشرفیه و همچنین راه‌اندازی ۴ موکب در املش، لاهیجان، رضوانشهر و رشت از جمله دیگر برنامه‌های این ایام است.

به گفته وی، برگزاری اجتماع نوجوانان رضوی و اجرای برنامه‌های ورزشی عمومی در صومعه‌سرا و سایر شهرستان‌ها نیز در زمره فعالیت‌های کانون‌های تخصصی و عمومی خدمت رضوی استان گیلان در دهه کرامت سال ۱۴۰۵ قرار دارد.